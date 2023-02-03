عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمرها 3 آلاف سنة ..حقيقة تماسيح ليبيا المثيرة للجدل بمواقع التواصل| شاهد

صدى البلد

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في ليبيا، صورة ادّعى ناشروها أنها لبقايا تماسيح تعود لأكثر من ثلاثة آلاف سنة عُثر عليها في مدينة سبها في الجنوب الليبي.

ويظهر في الصورة ما يبدو أنها بقايا تماسيح في تجويفٍ صخري. وجاء في التعليق المرافق لها: "بقايا لتماسيح تعود لأكثر من 3 آلاف سنة وجدت في جبل عريف في منطقة سبها".

وحظيت الصورة بمئات المشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في ليبيا.

إلا أن الصورة لا علاقة لها بليبيا.

فقد أرشد البحث عنها إلى أنها تعود لاكتشاف تماسيح محنطة في أسوان في جنوب مصر عام 2019، حسب وكالات لأنباء التي تضيف أنه تظهر الصورة في مقاطع فيديو نشرتها مواقع إخبارية عدة الشهر الحالي، في إطار الإضاءة على نتائج دراسة جديدة حول هذه التماسيح نشرتها دورية "بلاس وان".

وعمل المشاركون في هذه الدراسة من المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية، وجامعة خاين الإسبانية على تحليل الأساليب المعتمدة في تحنيط هذه الحيوانات.

وتبين أن عملية تحنيط التماسيح هذه لم تشمل استخراج الأمعاء أو استخدام مواد كيميائية كما درجت العادة. وترجح الدراسة أن تكون أجساد التماسيح تعرضت للتجفيف في الشمس قبل أن تدفن.

شاهد| حقيقة انهيار فندق من 15 طابقا في مكة المكرمة

فيديو سيدة الذهب يشغل الغضب بالعراق والحكومة تتدخل

ليبيا مدينة سبها الجنوب الليبي مواقع التواصل الاجتماعي تماسيح في تجويف صخري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يسخر من مشاركة الأهلي بكأس العالم ..مفاجأة بشأن قرار الفيفا لصالح كهربا ..قرار عاجل من الخطيب

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

أزمة جديدة في الزمالك بسبب شرط فيريرا والسبب أسامة نبيه

تعطيل عودته للفريق |أزمة في الزمالك بسبب شرط فيريرا

تعليق مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز طائرة الأهلي على الزمالك

كواليس مفاجئة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

ترشيحاتنا

دولة عربية تتحول لـ اللون الأبيض بسبب الثلوج| شاهد

ما علاقة تيم الحسن.. نجمة شهيرة تفاجئ جمهورها وتلقي بنفسها من الطائرة| صورة

سعر اليورو فى البنوك اليوم الجمعة 3-2-2023

بسبب سخريته من مريض.. تفاصيل غضب الجمهور من مصطفى خاطر ورد فعل زملائه

يديعوت أحرونوت: إدارة بايدن قدمت مقترحا لنتنياهو يشمل الفلسطينيين

من غير معاناة.. كيف يتقن طفلك القراءة والكتابة في أسرع وقت؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير معاناة.. كيف يتقن طفلك القراءة والكتابة في أسرع وقت؟

موجود بكل بيت.. طعام شائع يسبب السرطان ويدمر الحمل

تناول المكسرات بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة.. والسبب

تسبب في نفوق 200 مليون دجاجة.. وباء جديد ينتشر بسرعة ويهدد العالم

فيديو

دراسة تحذيرية.. تناول هذه الأنواع من السمك يسبب السرطان "فيديوجراف"

تصيب بالشلل والصرع والموت المفاجئ.. انتشار تحديات جديدة على التيك توك

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ