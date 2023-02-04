عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 فبراير 2023

الصلاة
الصلاة

مع بداية كل يوم ، يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة ، والتي تعد من الأمور الأساسية في حياة كل مسلم، والتي يحرص فيها على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، وهنا نوضح مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 فبراير 2023.

هل يجوز الصلاة خلف الإمام الجالس؟.. دار الإفتاء تجيب

دعاء الجمعة.. وصيغ الصلاة على النبي في أفضل أيام الله


مواقيت الصلاة اليوم السبت

 

يحين مواقيت الصلاة اليوم السبت بالقاهرة كما يلي:

الفجر : 5:15 AM 
الشروق: 6:44 AM 
الظهر: 12:09 PM 
العصر: 3:12 PM 
المغرب: 5:34 PM 
العشاء: 6:54 PM


مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر : 5:21 AM 
الشروق: 6:50 AM 
الظهر: 12:14 PM 
العصر: 3:16 PM 
المغرب: 5:38 PM 
العشاء: 6:58 PM

 

وقت صلاة الفجر


يبدأ وقت صلاة الفجر، من أول ظهور لعلامته، وعلامته الدقيقة المنضبطة: هي أن يظهر ضوؤه ويبزغ خيطًا دقيقًا معترضًا في الأفق الشرقي مختلطًا بظلمة آخر الليل، وإنما يكون ذلك في نطاق هذا المدى من الانخفاض الزاويّ لا بعد ذلك، وما يستتبعه ذلك من طول نسبيٍّ لوقت الفجر إلى شروق الشمس.


وقت صلاة الظهر

 

وقت صلاة الظهر حدده رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  عندما تبدأ الشمس بالزوال عن وسط السماء وميلها وانكسارها نحو الغرب؛ حيث قال الرسول -عليه الصّلاة والسّلام: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر».


وقت صلاة العصر

 

حدد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت صلاة العصر، حيث يبدأ حين يصير ظل كل شيء مثل طوله والذي زالت الشمس عليه، ويمتدّ وقتها إلى أن تصفرّ الشمس، أما عن متى ينتهي وقت صلاة العصر فإن انتهاءه يقسم إلى ثلاثة أوقات، أولهما وقت اختيار ويكون فيه طول ظل الشيء مثليّ طوله الحقيقي، ووقت الجواز وهو إلى أن يستحال لون الشمس أصفر، أما وقت الاضطرار فهو وقت غروب الشمس.


وقت صلاة المغرب


يبدأ وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس، وقد أجمع علماء المسلمين على أنّ أول وقت لصلاة المغرب هو غروب الشمس، إلا أنهم اختلفوا حول تحديد أول وقت غروب الشمس، فمنهم من ربط أول وقت المغرب بسقوط قرص الشمس بالكامل، ومنهم من ربطه برؤية الكوكب الليلي أو النجم. أمّا الإمام الشافعي غيره فقد ربطوا وقت الغروب بحلول الظلام، واستدلوا على ذلك من الحديث: «إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ» [صحيح البخاري].


وقت صلاة العشاء

 

يبدأ وقت العشاء من خروج وقت المغرب، وهو مغيب الشفق الأحمر عند جمهور العلماء، وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق، والشفق هو حُمْرة تظهر في الأفق حين تغرب الشمس، وتستمر من الغروب إلى قُبَيْلِ العشاء.


ويمتد وقت صلاة العشاء، لطلوع الفجر ولا ينتهي كما يشاع بحلول منتصف الليل، والفقهاء يقسمون هذا الوقت إلى وقت جواز ووقت اختيار ووقت استحباب.

 

مواقيت الصلاة الصلوات الخمس مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 فبراير 2023 مواقيت الصلاة اليوم السبت وقت صلاة الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نفاد الصبر ننشر الفيديو الممنوع | مرتضى منصور يجهز مفاجأة لاتحاد الكرة

بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

ألف مبروك | مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

بعد تجميده .. القصة الكاملة لتورّط برونو سافيو في ضياع صفقة الأهلي

بعد دقائق من النشر .. مرتضى منصور يحذف بوست الفيديو الممنوع

سهرة حمراء تنتهى بجثة.. القصة الكاملة لوفاة موظف أثناء ممارسة الرذيلة في الشيخ زايد

ترشيحاتنا

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

هاني رمزي:أتمنى المشاركة بالجزء الثاني من "صعيدي في الجامعة الامريكية"

خلال 72 ساعة.. مفاجأة من العيار الثقيل حول أزمة كهربا.. فيديو

لطلاب حقوق القاهرة.. قدم تظلم على النتيجة من خلال هذا الرابط

الكاتب الفرنسي رولان لومباردي: الرئيس السيسي أنقذ مصر خلال فترة حرجة

وزير الشباب يحدد دور اتحاد الكرة ولجنة الحكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيديو.. السجن المشدد لـ بلوجر إيرانية وخطيبها..شاهد

ابرزهم محمد رمضان ومها أحمد .. نجوم الفن والاعلام في حفل خطوبة ابنة دينا رامز وطارق علام

تتألق بالأسود.. نرمين الفقي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

مش هتصدق .. أسهل طريقة لإزالة البقع من الملابس

فيديو

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

هل كان مخمورا .. تفاصيل جديدة في حادث نجل إيمان البحر درويش

من الرعاية لـ الإصابة بمرض السرطان.. أمراض الفنانين بين السرية والعلنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ