قرار تأديبي.. لماذا قرر الأهلي تجميد برونو سافيو ورحيله نهاية الموسم؟

أثار البرازيلي برونو سافيو، لاعب النادي الأهلي، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قرر النادي تجميده حتى نهاية الموسم الجاري تمهيدًا لرحيله فيئ الصيف القادم.. فما السبب؟

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، باستبعاد برونو سافيو، من القائمة المشاركة في كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المغرب.

أثار قرار استبعاد اللاعب البرازيلي من مونديال الأندية، وتجميده حتى نهاية الموسم الجاري، حالة من التساؤل لدى جماهير الأهلي، خاصة وأن اللاعب ضمن صفقات النادي الجديدة ولم يكمل موسمه الأول مع الفريق.

سبب تجميد الأهلي برونو سافيو

اتخذ النادي الأهلي، قرار تجميد البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب قرار استبعاده من القائمة المشاركة في كأس العالم للأندية، والمقامة في المغرب.

وأكد الإعلامي إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار الأهلي بشأن استبعاد اللاعب وتجميده، تأديبيا وليس فنيا، بعدما تسبب اللاعب في عدم استقدام مواطنه البرازيلي جوستافو سوزا للأهلي.

وأوضح الكومي في تصريحات تليفزيونية، أن برونو سافيو، تواصل مع سوزا، أثناء مفاوضات الأهلي معه وأبلغه أن الأمور المالية بشأن مرتبات اللاعبين الأجانب غير مستقرة، مع التأكيد على بعض الأمور الأخرى، ما دفع سوزا للتراجع عن إتمام تعاقده مع الأهلي.

قرر الأهلي عقب ما قام به اللاعب البرازيلي، تجميده حتى نهاية الموسم الجاري تمهيدًا لرحيله في الصيف القادم، وفقا لتصريحات إيهاب الكومي.

ماذا قدم برونو سافيو مع الأهلي؟

انضم برونو سافيو لصفوف الأهلي في الصيف الماضي، قادما من نادي بوليفار البوليفي، في صفقة انتقال بلغت مليون ونصف دولار لمدة 3 مواسم مع خيار التمديد لموسم رابع.

ولعب سافيو مع الأهلي 17 مباراة ونجح في تسجيل هدفين، الأول أمام الزمالك في مباراة السوبر الماضي، والثاني أمام غزل المحلة في الدوري، كما صنع 3 أهداف آخرين بينهما هدفي الفريق أمام طلائع الجيش.

ويواجه النادي الأهلي، مساء غدا السبت، نظيره فريق سياتل الأمريكي، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2022.