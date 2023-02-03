مفاجأة.. سموحة تفاوض مع الأهلي لإعارة سافيو

أكد الإعلامي إسلام صادق أن البرازيلي برونو سافيو لاعب فريق الأهلي كان قريب من الانتقال إلى نادي سموحة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"الأهلي كان استقر على إعارة البرازيلي برونو سافيو إلى نادي سموحة باتفاق بين إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب والمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة في حال إتمام التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جنبوك هيونداي ".

وتابع:"فشل صفقة انتقال البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جنبوك هيونداي إلى النادي الأهلي ساهمت في بقاء سافيو مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري لتحديد مصيره بشكل نهائي ".