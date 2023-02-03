لاعبة الفريق الأول سيدات الأهلي: الفوز على الزمالك دفعة معنوية قوية

أكدت نصرة عيد عبد الملك، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، إن الفريق نجح اليوم في تحقيق فوز مهم على الزمالك، بنتيجة ٢٣-٢١، في المباراة التي أقيمت على صالة الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقالت لاعبة الفريق أن المواجهات التي تجمع بين الأهلي والزمالك دائما ما يكون لها أهمية خاصة، في ظل سعي كل فريق لتحقيق الفوز والحفاظ على حظوظه في مشوار التتويج باللقب.



وأشارت لاعبة يد الأهلي إلى أن مواجهة الزمالك ستكون انطلاقة مميزة للفريق في مشواره للحفاظ على اللقب والمنافسة على كل البطولات التي يشارك بها.

وأوضحت أن الفريق كان لديه إصرار كبير على تقديم كل ما يمكن في الملعب من أجل الفوز، مؤكدة أن الفوز جاء عن جدارة واستحقاق.

وواصلت نصرة عيد حديثها بالتأكيد أن نجاح الأهلي في التحضير الجيد للمباراة، هو ما منحه الأفضلية في المواجهة التي خاضها اليوم، خاصة في الدفاع القوي والهجوم السريع وحسم الفوز بالمباراة.