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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 68 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 68000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 892  شاحنة و 108 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 372 شاحنة  و 14 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 64000 طن بضائع ، 520 شاحنة  و 94 سيارة  . 

و يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة  السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس  بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2  وبوسيدون اكسبريس  وغادرت السفينة SEARIDER وعلي متنها 52000  طن فوسفات تصدير الي سنغافورة  والسفينتين امل ودليلة ، كما تم تداول 4800 طن بضائع عامة ومتنوعة 350 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة الثلاث سينا وبريدج وايلة . 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1710 ركاب بموانيها .
 

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