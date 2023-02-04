عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية من شقة مخدومتها بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن مخدومتها بمدينة نصر، بأسلوب "المغافلة".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن مخدومتها بمدينة نصر، بأسلوب "المغافلة".

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية .

بالإنتقال والفحص أمكن ضبطها وتبين أنها خادمة ، مقيمة بمحافظة البحر الأحمر وبحوزتها مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر" .

بمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بأسلوب "المغافلة" .

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس سيدة حبس سرقة مشغولات ذهبية سرقة مشغولات ذهبية ذهب مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نفاد الصبر ننشر الفيديو الممنوع | مرتضى منصور يجهز مفاجأة لاتحاد الكرة

ألف مبروك | مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

بعد دقائق من النشر .. مرتضى منصور يحذف بوست الفيديو الممنوع

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العثور على جثة رجل أعمال داخل فندق شهير بالقاهرة

موضوعات متعلقة

مادفعليش الإيجار.. حبس صاحب منزل قتل مستأجرا لديه بالمعصرة

بنتصل عشوائي بالناس.. حبس عصابة النصب الإلكتروني

خاف وجري.. وفاة سيدة صدمتها سيارة بالقاهرة الجديدة وحبس السائق

فلوس ومجوهرات.. حبس شخصين سرقا شقة بمدينة نصر

20 مليون جنيه.. قرار عاجل بشأن نصاب الاستثمار في البورصة

حبس سائق توك توك صدم مواطنا وفرا هاربا بـ دار السلام

28 فبراير.. الحكم على مرتضى منصور في قضية جديدة بتهمة السب والقذف

إجراءات عاجلة من جهات التحقيق للتوصل إلى سبب حريق مستشفى خيري بالمطرية

ترشيحاتنا

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أدعية يوم الجمعة قبل الغروب.. أكثر من الصلاة على النبي

هل تعد الكريمات أو مرطبات الشعر من نواقض الوضوء؟ علي جمعة يوضح

الاثنين المقبل.. فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية

تشيلي تعلن حالة الطوارئ بعد مصرع 13 شخصا في حرائق الغابات

تراجع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

اتجوزت حسام.. متداول: عروس تبكي بفستان الزفاف

أحلى من بعض ..هيفاء وابنتها يثيران الجدل بجمالهن

بسبب فيديو.. السجن المشدد لـ بلوجر إيرانية وخطيبها..شاهد

فيديو

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

هل كان مخمورا .. تفاصيل جديدة في حادث نجل إيمان البحر درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ