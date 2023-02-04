حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية من شقة مخدومتها بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن مخدومتها بمدينة نصر، بأسلوب "المغافلة".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن مخدومتها بمدينة نصر، بأسلوب "المغافلة".

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية .

بالإنتقال والفحص أمكن ضبطها وتبين أنها خادمة ، مقيمة بمحافظة البحر الأحمر وبحوزتها مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر" .

بمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بأسلوب "المغافلة" .

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.