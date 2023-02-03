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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نعمة ربنا ماتترميش على الأرض.. محمد موسى يفتح النار على حمو بيكا

مؤدي المهرجانات حمو
مؤدي المهرجانات حمو بيكا

علق الإعلامي محمد موسى، على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وهو يرمي الأموال على  المطرب الشعبي رضا البحراوي، بأحد الأفراح، مما آثار استياء عدد من الجمهور على «السوشيال ميديا». 

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وقال محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، حمو بيكا في الفيديو بيرمي مبلغ من المال على المطرب الشعبي رضا البحراوي بشكل هستيري، ده طبعا بيسموه نقطة  لكن النقطة دي  عرضت الأخ بيكا للعديد من الانتقادات على غرار ما بدر من محمد رمضان سابقاً .

 

اللي بييجي سهل بيروح سهل 


تابع محمد موسى، "إيه المشكلة الراجل بيحيي مطرب صاحبه بس كان المفروض نعمة ربنا متترميش علي الأرض كنت ممكن يابيكا تحييه بفلوس مجمدة تديها للراجل اللي بيلم النقطة علي المسرح لكن هقول ايه إيزي كم إيزي جو .. اللي بييجي سهل بيروح سهل".
 

حمو بيكا محمد موسى السوشيال ميديا اخبار حمو بيكا أخبار رضا البحراوى رضا البحراوي

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