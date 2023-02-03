أشرف زكي: برنامج الدوم يعيد إكتشاف المواهب

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن برنامج «الدوم» الذي تقدمه الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، متميز، وتمكن من تحريك المياه الراكدة، وسلط الضوء على المواهب المصرية، وفي الموسم الأول فاز شباب من الأقاليم، مضيفا:" نحن بحاجة لمزيد من هذه البرامج التي تكشف عن المبدعين المصريين.

أوضح خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "بصراحة" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"فكرة دار القوة الناعمة موجودة منذ عدة أجيال في النقابة، وكانت هناك محاولة بحضور الدكتور يحيى الفخراني، مع الشيخ سلطان القاسمي، موضحا أنه يجري تشغيلها قريبا، متابعا «الدكتور يحيى عرض عليه موضوع دار مسنين للفنانين باسم دار القوة الناعمة، والشيخ سلطان محب لمصر ومتحمس للفن، وفي فترة رئاسة أشرف عبد الغفور للنقابة جددوا طرح الفكرة وبدأت آليات تنفيذية.



وأضاف نقيب المهن المتثيلية،:"دار المسنين بها 40 غرفة، ويمكن تقديم خدمة مجتمعية لاستقبال من هم خارج نقابة المهن التمثيلية، موضحا أن الدار مجهزة بمطبخ وصالة جيم ومطعم وعيادات طبية وحمام سباحة، «بنحاول قدر المستطاع تلبية الاحتياجات ومع تشغيل الدار هنبدأ نعالج أي مشكلة تظهر، وهنبدأ التشغيل والإسكان قريبا بعد الانتهاء من اللائحة المالية والإدارية.