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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة ساحرة لـ نرمين الفقي تخطف الأنظار

نرمين الفقي
نرمين الفقي

طشاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بـ صور جديدة لها من أحدث ظهور لها، باطلالة ساحرة وجذابة عبر حسابها على "انستجرام"

وتألقت نرمين بتوب أسود جذاب، مع تسريحة شعر بسيطة منسدلا على كتفيها ومكياج ناعم ابرز جمال ملامحها، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

 

آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي

يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي، مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة الذي عرض قبل موسم دراما رمضان 2022، وهو من بطولة سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين.

 

نرمين الفقي إطلالة ساحرة اطلالة تخطف القلوب

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