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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات تابلت Huawei MatePad Pro 11 في السعودية

Huawei MatePad Pro
Huawei MatePad Pro

تقدم شركة  هواوي  جهازها اللوحي الجديد MatePad Pro 11 بإمكانيات متميزة مثل إمكانية النوافذ المتعددة مع فتح ما يصل إلى 4 تطبيقات مختلفة في شاشة واحدة وبالتالي يمكن أداء أكثر من وظيفة في آن واحد، كما يأتي مدعما مع قلم ستايلس إلكتروني يستخدم 4096 مستوى مختلفة من حساسية الضغط وأنواع الإمالة المختلفة أثناء الكتابة.

يتوفر جهاز Huawei MatePad Pro 11 في المملكة العربية السعودية بسعر 2,399 ريال سعودي لإصدار سعة تخزين 256 جيجابايت وشاشة الـ 11 بوصة، من مكتبة جري.

مواصفات Huawei MatePad Pro 11

يأتي جهاز “هواوي” مع شاشة عرض OLED قطرها 11 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع 400 شمعة لكل متر مربع مع نسبة طول إلى عرض 16:10 ونسبة شاشة إلى هيكل 87.8% ودقة 2560x1600 بيكسل وكثافة بيكسلات 274 بيكسل لكل بوصة.

Huawei MatePad Pro

يعمل جهاز “هواوي” مع نوعين من الشرائح المعالجة، إما كوالكوم SM8250-AC Snapdragon 870 5G بدقة تصنيع 7 نانو أو SM8350 Snapdragon 888 بدقة تصنيع 5 نانو ومعالج رسوميات جرافيك إما Adreno 650 أو Adreno 660 مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 128GB و 256GB و 512GB من نوع UFS 3.1.

يحزم الجهاز وحدة بطارية كبيرة سعة 8300 مللي أمبير في الساعة مع قدرة الشحن السلكي السريع بقوة 66 وات أو اللاسلكي بقوة 40 وات، مع إمكانية الشحن العكس، نظام التشغيل HarmonyOS 3.0 و الوزن الإجمالي 449 جم، مع درجة سمك 5.9 مم و عرض 160.4 مم وطول 249.2 مم.

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بالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد في اللوحة الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة واسعة ومعها مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل.

الجهاز يدعم شبكات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6, tri-band (dual-band for GOT-W29), Wi-Fi Direct, hotspot مع بلوتوث 5.2, (5.1 for GOT-W29), A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم الملاحة الأخرى GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.

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