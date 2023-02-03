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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توماس جورجسيان: النظام العالمي انهار بشكل كبير وتفتت

صدى البلد

 

أكد توماس جورجسيان، الكاتب الصحفي، أن الصحف الأجنبية تتحدث عن ما يعاني منه العالم منذ فبراير الماضي، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذه تعد أكبر من أزمة وأنها حرب دائرة ولها تأثيرات كبيرة على العالم.

وأضاف "جورجسيان"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن النظام العالمي تهدم وانهار بشكل كبير، والعالم تفتت ولم يتشتت بعض، وهناك قوى عالمية عديدة تتصارع، بالإضافة إلى أن هناك تحالفات إقليمية وأوروبية.

وأوضح أن هناك عالم جديد يتشكل، ولم يعد العالم الذي كان من قبل موجود بأشكال علاقاته السياسية والاجتماعية المعتاد عليه في الفترات السابقة، منوهًا بأن العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي سيتغير عقب الحرب الروسية الأوكرانية.https://www.youtube.com/live/ZbqyTyS1o0M?feature=share

حديث القاهرة إبراهيم عيسى القاهرة والناس الكاتب الصحفي برنامج حديث القاهرة الأزمة الروسية الأوكرانية

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