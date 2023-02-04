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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية : سقوط 12 تشكيلا عصابيا تخصصوا فى سرقة السيارات بقنا

المضبوطات
المضبوطات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط (2) متهم هارب فى قضية "قتل" وضبط بحوزتهما ( 2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات -  17 ألف قرص من عقار التامول المخدر - مبلغ مالى) .

كما تم ضبط عدد (12) تشكيلا عصابيا (تشكيلين سرقة سيارات – 10 تشكيلات سرقة دراجات نارية) ضموا (40) متهم من بينهم (16) عميل سيئ النية ، تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقات السيارات والدراجات النارية  وضُبط بإرشادهم ( 216 دراجة بخارية مُبلغ بسرقتها - 11 سيارة مُبلغ بسرقتها - من بينهم سيارة كانت مُحملة بمجموعة من إكسسوارات الهواتف المحمولة تقدر قيمتها بحوالى 300 ألف جنية) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

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