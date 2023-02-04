هاني رمزي: غيرت اسم هذا الفيلم احتراما للشعب الليبي.. ما القصة؟

أكد النجم هاني رمزي، قوة علاقته بالفنانة منة شلبي إلا أنه لم يتواصل معها في أزمتها الأخيرة، قائلا: "لم اتواصل مع منة شلبي وهي صاحبتي وأختي ولكن لم أتواصل معها وهي قافلة تليفونها وهي اتحطت في ضغط جامد جدا وأنا مقدر ده".

ونفى الفنان هاني رمزي، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عدم صحة الشائعات التي انتشرت حول غضب أهل بورسعيد منه بسبب فيلم السيد أبو العربي وصل، مضيفا: "أهل بورسعيد مزعلوش مني بسبب فيلم أبو العربي، وكان في استقبال وكرم كبير وحصل اشاعات كتير ولكن أهلنا كانوا بيسهلوا كل شيء".

كما أشار الفنان هاني رمزي، إلى أن اسم فيلم "عمر المحتار" عمل له مشكلة مع الشعب الليبي ولكنه اعتذر على الاسم، قائلا: "طلعت واعتذرت ولم اقصد الاساءة ولا السيناريو فيه أي حاجة لها علاقة بالقائد العربي، ولا يمكن أسئ له وهو رمز من رموزنا وأول ما اكتشفت طلعت اعتذرت وتم تغيير اسم الفيلم و استقرينا على اسم مؤقت شقاوة اون لاين".

https://youtu.be/1YTG1NiNFs4