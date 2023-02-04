مش بنام من ساعتها.. وائل الفشني يتحدث عن كواليس تكريم الرئيس السيسي له.. فيديو

عبر المطرب وائل الفشني، عن سعادته البالغة عقب تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، عقب ظهور في أكثر احتفالية إمام رئيس الجمهورية، وكان أبرزها غنائه في حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر.

وأضاف وائل الفشني، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن تكريم الرئيس السيسي شرف كبير له ولعائلته، بجميع أفرادها المتواجدين في محافظات الصعيد المختلفة.

وتابع وائل الفشني : من يوم تكريم الرئيس السيسي ليا «مش بنام من ساعتها»، كما أنه يجب إحياء التراث المصري، وتعلم التراث من تاريخنا وعدم تقليد الغرب.

وأوضح وائل الفشني، أن الكلمات الجميلة للمطربين مثل «عبدالحليم حافظ» تربى عليها أجيال وما زالت مستمرة حتى الآن.