بيان عاجل من أمريكا بشأن رصد منطاد تجسس صيني جديد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان عاجل لها، منذ قليل، أنها تمكنت من رصد منطاد تجسس صيني جديد يحلق فوق أمريكا اللاتينية.

وقال البنتاجون في بيانه: "لدينا الآن تقارير تفيد بتحليق منطاد فوق أمريكا اللاتينية. تأكدنا الآن من أنه منطاد مراقبة صيني".

وأمس الجمعة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من القادة العسكريين دراسة الخيارات للتعامل مع منطاد التجسس الصيني، الذي تم اكتشافه فوق سماء الولايات المتحدة.

وقال بيان لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: " تم إطلاع الرئيس بايدن على الخيارات العسكرية في التعامل مع المنطاد، ولا شك لدينا أن منطاد التجسس تابع للصين".

وأضاف: "بحثنا إسقاط المنطاد فوق مونتانا لكن امتنعنا عن ذلك بسبب مخاطر محتملة من تفجيره"، مشيرًا إلى أن "وزير الدفاع تشاور أمس مع المسؤولين العسكريين بشأن المنطاد".

وتلك القضايا هي جزء من معركة أوسع، حيث تحارب الصين من أجل الحصول على المعلومات التقنية التي تمكنها من تقوية اقتصادها وتحدي النظام الجيوسياسي العالمي، في حين أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمنع ظهور منافسين جديين للنفوذ الأمريكي.

بلينكن يحذر

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الصيني وانج يي في اتصال هاتفي، أنّ تحليق منطاد المراقبة الصيني في الأجواء الأمريكية عمل غير مسؤول.

وأضاف بلينكن في معرض شرحه أسباب تأجيل زيارته لبكين والتي كان من المفترض أن يقوم بها يومي الأحد والإثنين القادمين، إنه اطلع على الأسف الذي أبدته الصين بسبب حادثة منطاد التجسس، لكنه شدد على أنه عمل غير مسؤول وانتهاك لسيادة الولايات المتحدة، والقانون الدولي، ويقوض الهدف من الرحلة التي كان ينوي القيام بها إلى بكين.

وأوضح بلينكن لنظيره الصيني، أن القيام بالرحلة في الوقت الراهن لن يكون مناسبا، مؤكدا أن بلاده تأمل في بقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الشؤصين.