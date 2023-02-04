تشيلي تعلن حالة الطوارئ بعد مصرع 13 شخصا في حرائق الغابات

أعلنت حكومة تشيلي حالة الطوارئ الموسعة وسط حرائق الغابات التي قتلت ما لا يقل عن 13 شخصًا واستهلكت حوالي 14000 هكتار (35000 فدان)، حيث تعاني الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من موجة حر صيفية عبر المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد.

قالت وزيرة الداخلية، كارولينا توها، صباح الجمعة ، إن الحكومة أعلنت وقوع كارثة في منطقة بيوبيو، وانضمت إلى منطقة نوبلي المجاورة، والتي أعلنها الرئيس جابرييل بوريك مساء الخميس، مما سمح بنشر جنود وموارد إضافية.

قالت السلطات المحلية إن 11 شخصا، بينهم رجل إطفاء، لقوا حتفهم في بلدة بيوبيو في سانتا خوانا.

كما أفاد وزير الزراعة، إستيبان فالينزويلا، أن طائرة هليكوبتر للدعم الطارئ في منطقة لا أروكانيا الجنوبية تحطمت، مما أسفر عن مقتل الطيار وميكانيكي.

وفي وقت سابق، وردت أنباء عن مقتل أربعة أشخاص وتم إجلاء المئات يوم الجمعة عندما وصلت ألسنة اللهب إلى مدينة سانتا آنا.