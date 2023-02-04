عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشيلي تعلن حالة الطوارئ بعد مصرع 13 شخصا في حرائق الغابات

صدى البلد

أعلنت حكومة تشيلي حالة الطوارئ الموسعة وسط حرائق الغابات التي قتلت ما لا يقل عن 13 شخصًا واستهلكت حوالي 14000 هكتار (35000 فدان)، حيث تعاني الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من موجة حر صيفية عبر المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد.

قالت وزيرة الداخلية، كارولينا توها، صباح الجمعة ، إن الحكومة أعلنت وقوع كارثة في منطقة بيوبيو، وانضمت إلى منطقة نوبلي المجاورة، والتي أعلنها الرئيس جابرييل بوريك مساء الخميس، مما سمح بنشر جنود وموارد إضافية.

قالت السلطات المحلية إن 11 شخصا، بينهم رجل إطفاء، لقوا حتفهم في بلدة بيوبيو في سانتا خوانا.

كما أفاد وزير الزراعة، إستيبان فالينزويلا، أن طائرة هليكوبتر للدعم الطارئ في منطقة لا أروكانيا الجنوبية تحطمت، مما أسفر عن مقتل الطيار وميكانيكي.

وفي وقت سابق، وردت أنباء عن مقتل أربعة أشخاص وتم إجلاء المئات يوم الجمعة عندما وصلت ألسنة اللهب إلى مدينة سانتا آنا.

تشيلي حرائق الغابات أمريكا الجنوبية موجة حر حالة الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نفاد الصبر ننشر الفيديو الممنوع | مرتضى منصور يجهز مفاجأة لاتحاد الكرة

ألف مبروك | مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

بعد دقائق من النشر .. مرتضى منصور يحذف بوست الفيديو الممنوع

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العثور على جثة رجل أعمال داخل فندق شهير بالقاهرة

ترشيحاتنا

مستشار وزير التموين: منجم ذهب إيقات يعطي قوة للجنيه المصري والاقتصاد الوطني|فيديو

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 4-2-2023

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

ارتفاع كبير في سعر الدولار عالميا

طريقة سهلة لعمل الكرواسون في المنزل

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

اتجوزت حسام.. متداول: عروس تبكي بفستان الزفاف

أحلى من بعض ..هيفاء وابنتها يثيران الجدل بجمالهن

بسبب فيديو.. السجن المشدد لـ بلوجر إيرانية وخطيبها..شاهد

فيديو

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

هل كان مخمورا .. تفاصيل جديدة في حادث نجل إيمان البحر درويش

من الرعاية لـ الإصابة بمرض السرطان.. أمراض الفنانين بين السرية والعلنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ