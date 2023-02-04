أمريكا تضيف 8 أفراد إيرانيين إلى قائمة العقوبات الخاصة بالطائرات بدون طيار

أعلنت الولايات المتحدة توسيع نطاق عقوباتها ضد إيران لتشمل ثمانية أفراد إيرانيين في مناصب قيادية بشركة بارافار بارس المنتجة لطائرات بدون طيار من طراز "شاهد"، لصالح الحرس الثوري الإيراني.. وتستخدم في حرب روسيا بأوكرانيا.



وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تتخذ أيضًا إجراءات ضد سفينتي "آيريس ماكران" و"آيريس دينا" التابعتين للبحرية الإيرانية.



وأضاف أن هذا الإجراء يتبع قرارات أخرى أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية في 15 نوفمبر 2022 و8 سبتمبر 2022 وأخرى في 6 يناير 2023، ضد أفراد وكيانات على صلة ببرنامج الطائرات الإيرانية بدون طيار.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا إن روسيا تستخدم الطائرات بدون طيار الإيرانية في هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.



وأشار إلى أن الدعم العسكري الذي يقدمه النظام الإيراني لروسيا يساعد على تأجيج الحرب الروسية ضد أوكرانيا بل وينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يحظر تقديم إيران للطائرات بدون طيار العسكرية إلى روسيا دون موافقة مسبقة على كل حالة على حدة من مجلس الأمن الدولي.



وأكد بلينكن، بحسب البيان، أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل أداة في حوزتها لتعطيل وتأخير عمليات النقل هذه وفرض تكاليف على الجهات المشاركة في هذا النشاط.