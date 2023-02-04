بينهم 5 أطفال.. إنقاذ أسرة من أسفل أنقاض منزل أسيوط المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع من انتشال ربة منزل و 5 أطفال من أسفل أنقاض منزل قرية رميح المنهار بمركز منفلوط وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي دون وقوع وفيات.

كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع انهيار منزل مأهول بالسكان بقرية رميح.



انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف و الحماية المدنية وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل ملك " أحمد طه صبور" مكون من ثلاث طوابق ومبنى بالطوب الاحمر بنظام الحوائط الحاملة والانهيار بالطابقين التانى والثالث.



ونجحت قوات الحماية المدنية من انتشال كلا من " رشا زكى محمد" ٢٨ عاماً، و " محمد احمد طه" ١٤ عاما، و" كرم احمد طه" ١٢ عاماً، و " على احمد طه "١٠ سنوات، و " سندس احمد طه" ٤ سنوات، و طه احمد طه "، عام ونصف

وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى منفلوط والحالة العامه مطمئنة للجميع .

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط كلف سكرتير عام المحافظة اللواء علاء بدران وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة انقاذ السكان واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم الدفع بعدد 3 سيارات حماية مدنية وأكثر من 5 سيارات إسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الانقاض وتم إنقاذ 6 أشخاص من سكان المنزل واستخراجهم أحياء من اسفل الانقاض وتم توجيه فريق الإغاثة والدعم النفسى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في حضور نائب رئيس مركز منفلوط ورئيس القرية وتم فرض طوق أمني حول المنزل المنهار.

وأمر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز منفلوط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسى لسكان المنزل المنهار.