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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هتصدق.. سبب غريب وراء وضع المرايا داخل المصاعد.. تفاصيل

سبب تركيب المرايا
سبب تركيب المرايا داخل المصاعد

الجمعي لاحظ أن داخل المصاعد يوجد مرايا من كل الاتجاهات، وبدا الأمر في البداية غريبا بعض الشئ، إلا أن وضع المرايا داخل المصاعد لم يكن  بلا هدف وكان هناك غاية من وضعها.

 

سبب تركيب المرايا داخل المصاعد

 

 أغلب مستخدمي المصاعد قد يستخدمون المرايا  في التقاط الصور أو في محاولة تعديل ملابسهم، ولكن هذا  ليس سبب  تركيب المرايا في المصعد، وإنما الهدف الأساسي من وضعها داخل المصاعد هو إلهاء مستخدميه.

 

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 ويمكن للبقاء داخل صندوق مغلق ومعلق في الهواء أن يخلق نوعا من القلق لدى العديد من الأشخاص، لهذا السبب حاول مصنعو المصاعد تقليل انزعاج الركاب بتركيب المرايا في كل زوايا المصعد، كنوع من الإلهاء، وفقا لما نشر في مجلة «فوكاس» الإيطالية

وحاول صانعو المصاعد تقليل الوقت الذي يقضيه الراكب داخلها، لكن زيادة سرعة المصاعد قد يؤدي إلى مشاكل ميكانيكية، لذلك كان الحل هو تثبيت مرايا داخلية تصرف انتباه الناس وتشعرهم بقصر الوقت الذي يقضونه داخل كابينة المصعد، وفقا لوكالة سبوتنيك.

 

سبب تركيب المرايا داخل المصاعد

 

يشار إلى أن هناك سببا آخر لوضع المرايا، وهو أنها تجعل كابينة المصعد تبدو أوسع مما هي عليه، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من رهاب الأماكن المغلقة على تجنب أي نوبات هلع.

ويضاف إلى ذلك أسباب أمنية، حيث يزداد شعور الركاب بالأمان داخل المصعد بفضل المرايا، يمكن للراكب دقة ملاحظة ما يفعله الواقفون إلى جواره، وتجنب السرقة أو الاعتداء أو التلامس غير المرغوب فيه مع الركاب الآخرين.

سبب تركيب المرايا داخل المصاعد

 

وتساعد المرايا مستخدمي الكراسي المتحركة على الرجوع للخلف والدوران داخل الكابينة دون الاصطدام بالركاب الآخرين.

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