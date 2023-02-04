بأعلام مصر.. إقبال هائل على معرض الكتاب قبل انتهائه| صور

يشهد معرض الكتاب الدولي، اقبالاً كثيفا في آخر أيامه، خاصةً مع اجازات العطلة الأسبوعية، ويحرص الكثيرون على زيارة المعرض للاستمتاع بالفقرات الثقافية والترفيهية المختلفة.

ورصدت عدسة صدى البلد، توافد عدد كبير من الزوار، منهم من رفع علم مصر في ساحات المعرض، وكثيرين التفوا حول المسرح الغنائي لمشاهدة العروض المبهرة.

وقال إسلام بيومى مدير معرض القاهرة الدولى للكتاب، إن المصريين أبهروا العالم في معرض الكتاب في دورته ال 54 بثقافتهم، موضحا أن المعرض تجاوز ال 550 ألف زائر في اليوم التاسع أمس الجمعة.



وأضلاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”، أنه منذ افتتاح المعرض حتى اليوم وصل أكثر من 2.5 مليون زائر حتى الآن، مشيرا إلى أنها تعتبر زيادة عن المعارض السابقة.



وتابع أنه لم يتم رصد أي تجاوز حتى الآن بمعرض الكتاب في دورته ال 54، لافتا إلى أننا نقدم الشكر للمتطوعين بوزارة الرياضة ووزارة الداخلية وأفراد الأمن في تأمين المعرض.

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