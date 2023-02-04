الداخلية خلال شهر.. ضبط أكثر من 35 ألف قضية تموينية في المحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهودها خلال شهر فى مجال الأمن الإقتصادى و القضايا التموينية عن ضبط (35621) قضية تموينية متنوعة حيث تم ضبط (151) قضية إسطوانات بوتاجاز.. بمضبوطات بلغت (5078 إسطوانة "عينى") .. تقدر قيمة الغاز المدعم (685530 جنيه) ، (7710 إسطوانة "مستندى") تقدر قيمة الغاز المدعم بها (1040850 جنيه) و ضبط (169) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (5696042 لتر مواد بترولية "عينى" – 2091672 لتر مواد بترولية "مستندى").

كما تم ضبط (16086) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (934,810 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 92,020 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 5342 رغيف بلدى مدعم "مستندى" – 1668 بطاقة تموينية ذكية – ماكينة صرف خبز) وضبط (84) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية.. بمضبوطات بلغت (123,268 طن دقيق أبيض "عينى" - 806,654 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 24183 عبوة سلع ومواد غذائية – 100834 لتر زيت طعام وخل طعام وعصائر –5040 قطعة صابون - 15000 عبوة سجائر – 1405 عبوة معسل).

ونجحت الحملات فى ضبط قضية حجب أسمدة زراعية بمضبوطات بلغت (1٬600 طن أسمدة زراعية "عينى" ، وضبط (10) قضايا حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (59,200 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا ضبط (12) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (41,150 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وضبط (121) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "غير صالحة للإستخدام" مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت (812,492 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 8,300 طن أسمدة زراعية " عينى" ) ، وكذا ضبط (105) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "غير صالحة للإستخدام" بمعرفة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمضبوطات بلغت (2918,240 طن أعلاف حيوانية وداجنة "عينى" – 108٬900 طن مخصبات زراعية "عينى" - 1357٬800 طن أسمدة ومخصبات زراعية "عينى" – 1930 عبوة أدوية بيطرية ومبيدات زراعية – طن قمح مخلوط – 17418 عبوة مبيدات حشرية – 17 قطعة أدوات تصنيع).

كما تم ضبط (123) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 431,602 طن أرز أبيض "عينى") ، ضبط (805) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (441,122 طن أرز أبيض "عينى") ، وكذا ضبط (126) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير ،.. بمضبوطات بلغت (1667,535 طن أرز شعير "عينى") ، وضبط (1905) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير ..بمضبوطات بلغت (5521,514 طن أرز شعير "مستندى") و ضبط (358) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها ( 153,919 طن " سلع غذائية متنوعة" – 4 طن أقماح محلية "عينى" - 92٬200 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 901 عبوة زيت تموينى – 1418 عبوة "زيت طعام – مكرونة – بسكويت".

وتم ضبط (13453) قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية و ضبط (840) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (207,436 طن دقيق أبيض"عينى" - 195,209 طن "سلع ومواد غذائية – 9364 عبوة سلع غذائية وغير غذائية متنوعة – 1350 رغيف خبز سياحى - 69٬500 طن أسمدة زراعية "عينى"– 540 بيض مائدة– 150 كيلو جرام دهانات – 450 قطعة ملابس – 264 لتر زيت طعام – 229 قطعة إكسسوار محمول) وضبط (22) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (133٬500 طن "أسمنت" – 60 طن "حديد تسليح").

وتمكنت الحملات من ضبط (6) قضايا فى مجال حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (65 طن أسمنت وحديد تسليح) و ضبط (1244) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (109069 عبوة "سجائر" –20 قطعة شيشة إلكترونية - 317 كيلو جرام "معسل").

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .