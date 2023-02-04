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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية خلال شهر.. ضبط أكثر من 35 ألف قضية تموينية في المحافظات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهودها خلال شهر فى مجال الأمن الإقتصادى و القضايا التموينية عن ضبط (35621) قضية تموينية متنوعة حيث تم ضبط (151) قضية إسطوانات بوتاجاز.. بمضبوطات بلغت (5078 إسطوانة "عينى") .. تقدر قيمة الغاز المدعم (685530 جنيه) ، (7710 إسطوانة "مستندى") تقدر قيمة الغاز المدعم بها (1040850 جنيه) و ضبط (169) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (5696042 لتر مواد بترولية "عينى" – 2091672 لتر مواد بترولية "مستندى").

كما تم ضبط (16086) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (934,810 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" –  92,020 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 5342 رغيف بلدى مدعم "مستندى" – 1668 بطاقة تموينية ذكية – ماكينة صرف خبز) وضبط (84) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية.. بمضبوطات بلغت (123,268 طن دقيق أبيض "عينى" - 806,654 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 24183 عبوة سلع ومواد غذائية  – 100834 لتر زيت طعام وخل طعام وعصائر –5040 قطعة صابون - 15000 عبوة سجائر – 1405 عبوة معسل).

ونجحت الحملات فى ضبط قضية حجب أسمدة زراعية بمضبوطات بلغت (1٬600 طن أسمدة زراعية "عينى" ، وضبط (10) قضايا حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (59,200 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا ضبط (12) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (41,150 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وضبط (121) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "غير صالحة للإستخدام" مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت (812,492 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 8,300 طن أسمدة زراعية " عينى" ) ، وكذا ضبط (105) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "غير صالحة للإستخدام" بمعرفة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمضبوطات بلغت (2918,240 طن أعلاف حيوانية وداجنة "عينى" – 108٬900 طن مخصبات زراعية "عينى" - 1357٬800 طن أسمدة ومخصبات زراعية "عينى" – 1930 عبوة أدوية بيطرية ومبيدات زراعية – طن قمح مخلوط – 17418 عبوة مبيدات حشرية – 17 قطعة أدوات تصنيع).

كما تم ضبط (123) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت  431,602 طن أرز أبيض "عينى") ، ضبط (805) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (441,122 طن أرز أبيض "عينى") ، وكذا ضبط (126) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير ،.. بمضبوطات بلغت (1667,535 طن أرز شعير "عينى") ، وضبط (1905) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير ..بمضبوطات بلغت (5521,514 طن أرز شعير "مستندى") و ضبط (358) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها ( 153,919 طن " سلع غذائية متنوعة" – 4 طن أقماح محلية "عينى" - 92٬200 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 901 عبوة زيت تموينى – 1418 عبوة "زيت طعام – مكرونة – بسكويت".

وتم ضبط (13453) قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية و ضبط (840) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (207,436 طن دقيق أبيض"عينى" - 195,209 طن "سلع ومواد غذائية – 9364 عبوة سلع غذائية وغير غذائية متنوعة – 1350 رغيف خبز سياحى - 69٬500 طن أسمدة زراعية "عينى"– 540 بيض مائدة– 150 كيلو جرام دهانات – 450 قطعة ملابس – 264 لتر زيت طعام – 229 قطعة إكسسوار محمول) وضبط (22) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (133٬500 طن "أسمنت" – 60 طن "حديد تسليح").

وتمكنت الحملات من ضبط (6) قضايا فى مجال حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (65 طن أسمنت وحديد تسليح) و ضبط (1244) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (109069 عبوة "سجائر" –20 قطعة شيشة إلكترونية - 317 كيلو جرام "معسل").

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .

 

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