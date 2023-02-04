تحرير 880 محضراً لمخالفات المخابز والأسواق ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الشهري لمديرية التموين والتجارة الداخلية،بشأن مجهودات قطاع التموين"خلال شهر يناير الماضي 2023"،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الصدد.

وتضمن التقرير"الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفى عبد الله " الإشارة إلى أنه تم خلال الفترة المذكورة،توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"وعددها 1276 مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 302 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي ، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 559 محضرا بواقع: 193 نقص الوزن، 81 إنتاج غير مطابق للمواصفات، 79 عدم إعطاء بون صرف ، 70 لتدني مستوى النظافة ، 9 محضرا لعدم وجود ميزان، 35 محضراً للتصرف في الحصة، 76 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 16 لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،فقد تم تحرير 277 محضرا منها : 87 لعدم حمل شهادات صحية،110 لعدم الإعلان عن الأسعار،15 للذبح خارج المجازر، و3 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، 4 لإدارة منشآت بدون ترخيص،31 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 14 لحيازة سلع منتهية الصلاحية ، 9 تجميع دقيق بلدى مدعم ،12 محضرا لبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، ومحضرين لتجميع مواد بترولية.

هذا بالإضافة إلى تحرير 32 محضرا لبدالين التموين شملت 14 محضرا لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد والغلق خلال فترة العمل الرسمية، 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، كما تم تحرير 3 محاضر لمنشآت تجارية وغذائية لحيازتها وبيعها سلع مجهولة المصدر وعدم توافر الفواتير الدالة على مصدرها، حيث تم ضبط 290 عبوة عسل نحل زنة واحد كجم، و35عبوة كلور غسيل، و10 عبوات زيت سيارات عبوة 16 لترا، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات، القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف

بينما تم تحرير 3 محاضر ضد أحد المسئولين عن الطلمبات غير المرخصة لتمويل السيارات للعمل في مجال المواد البترولية المدعمة، حيث تم ضبط ألف لتر سولار وألف و500 لتر بنزين 80، والتحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن مستودعات البوتاجاز وذلك لقيامهم بعد الإعلان عن أسعار استبدال الأسطوانات على واجهة المستودعات.

وفي حملة مشتركة مع الطب البيطري ومراقبي الأغذية تم تحرير 4 محاضر لمحلات ثلاجات حفظ اللحوم والمجمدات لحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، حيث تم ضبط 20 كجم لحوم مجمدة، و70كجم لانشون وسجق و30كجم جبن رومي، و20كجم دجاج مجمد، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.