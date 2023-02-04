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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط وجود "فاجنر".. بوركينا فاسو تنفي حدوث قطيعة دبلوماسية مع فرنسا

صدى البلد

استدعت فرنسا مبعوثها إلى بوركينا فاسو في 25 يناير لإجراء 'مشاورات' ، بعد يوم من إعلانها عن خطط لسحب القوات الفرنسية من المستعمرة السابقة بعد أن علقت واغادوغو اتفاقية التعاون العسكري لعام 2018، ومن المقرر أن يتم الانسحاب الكامل في فبراير المقبل.

وكشفت بوركينا فاسو زيف مزاعم الانفصال الدبلوماسي مع فرنسا.

وقال الرئيس المؤقت إبراهيم تراوري إن العلاقات الدبلوماسية لواغادوغو مع باريس لا تزال قائمة خلال مقابلة متلفزة هذا الأسبوع ، مؤكدا أنه لا يوجد 'قطع للعلاقات الدبلوماسية' بين الدولتين أو 'كراهية' فرنسا ، على الرغم من تعليق التعاون العسكري مع باريس.
 

قال: 'السفارة الفرنسية هنا'. 'المواطنون الفرنسيون هنا ، تمامًا مثل مواطنينا هناك ، لذلك لم يتغير شيء دبلوماسيًا. الأمر يتعلق باتفاق على الوجود العسكري ، وكما قالوا ، فإن سيادتنا متروكة لنا ، وهذا ما نعبر عنه من خلال استنكارنا لهذه الاتفاقية '.

جاءت تصريحات تراوري بعد أسبوع من تعليق حكومته اتفاق التعاون العسكري لعام 2018 الذي سمح بوجود القوات الفرنسية في المستعمرة السابقة في أواخر يناير.


وبناء على ذلك ، وعدت باريس بسحب حوالي 400 جندي من قاعدة كامبوينسين العسكرية في عاصمة بوركينا فاسو بحلول فبراير.

في وقت لاحق ، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تستدعي مبعوثها من واغادوغو 'للتشاور حول حالة وآفاق تعاوننا الثنائي'.
جاء تعليق اتفاق التعاون العسكري في أعقاب الاحتجاجات المتكررة في واغادوغو للمطالبة برحيل المبعوث الفرنسي إلى بوركينا فاسو ، لوك هالادي ، وكذلك القوات الفرنسية التي كانت تساعد الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في مواجهة تمرد جهادي مستمر منذ سنوات. 
 

كما رفض الرئيس تراوري المزاعم التي روجت لها وسائل الإعلام الغربية حول وجود شركات عسكرية روسية خاصة في البلاد ، قائلاً إن هذه المزاعم غير صحيحة. وقال إنه حتى المسؤولين في حكومته 'فوجئوا' بسماع مثل هذه المزاعم.
 

قال تراوري 'لقد سمعنا في كل مكان في الصحافة أن فاجنر موجود في واغادوغو. هكذا سمعنا عنها أيضًا. لقد سألت بعض الأشخاص الذين يقولون ، 'أوه حقًا؟"، مضيفا “هناك حالة ذهنية عامة حيث إذا تعاملت مع فاجنر، يهرب الجميع منك ، لذا فهو شيء تم إنشاؤه من أجل أن يتجنبنا الجميع - تهانينا، عمل جيد”
 

أدى النقيب العسكري إبراهيم تراوري اليمين الدستورية كرئيس للحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو في سبتمبر 2022 بعد الإطاحة باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا ، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في يناير من نفس العام.

كانت عمليتا الاستحواذ نتاج الأزمة السياسية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وسط انعدام الأمن المستمر الذي تسببه الجماعات الإرهابية المرتبطة بداعش والقاعدة. تحاول السلطات في بوركينا فاسو ، التي تعد جزءًا من منطقة الساحل الإفريقي المضطربة بشدة والمعروفة بأنها مرتع للأنشطة الإرهابية واللصوصية ، كبح الإرهاب منذ عام 2015.

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