عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تروج لحفل عيد الحب مع وائل كفوري

نانسي عجرم
نانسي عجرم

روجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لحفلها المقبل في الفلانتين يوم 11 فبراير برفقة الفنان وائل كافوري، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الفنانة نانسي عجرم، البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الشخصي، وعلقت عليه قائلةً: "الاحتفال بعيد الحب في بيروت".

ويذكر أن شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها كواليس كليبها الجديد "بدي حداحبو"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في كواليس الكليب وهي تضحك أثناء التصوير، مما نال على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني.

كلمات الاغنية

وتقول كلمات الأغنية: "حدا حبه، عن جد زهقت
بدّي حدا بقلبه حس حالي خلقت
بدّي حدا بقربه ما حس بالوقت
ينسيني الوقت، ينسيني الوقت آه
بدّي حدا حبه، عن جد زهقت
بدّي حدا بقلبه حس حالي خلقت
بدّي حدا بقربه ما حس بالوقت
ينسيني الوقت، ينسيني الوقت آه
وينك تعا خدني
خدني من همومي، من خوفي الغريق
خدني على دنيي ما فيها حدا
إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب
إنتَ وينك إنت، سامعني حدا
وينك تعا خدني
خدني من همومي، من خوفي الغريق
خدني على دنيي ما فيها حدا
إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب
إنتَ وينك إنت سامعني حدا
ما في حدا عني يسأل لو غبت
أنا بعترف إني عن حالي بعدت
قلبي تعب مني ومن قلبي تعبت
آه من قلبي تعبت
من قلبي تعبت (تعبت، تعبت)
وينك تعا خدني (خدني)
خدني من همومي، من خوفي الغريب آه
خدني على دنيي ما فيها حدا
إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب
إنتَ وينك إنت سامعني حدا
وينك تعا خدني آه
خدني من همومي، من خوفي الغريب آه
خدني على دنيي ما فيها حدا
إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب
إنتَ وينك إنت سامعني حدا".

نانسي عجرم اللبنانية نانسى عجرم وائل كافوري انستجرام الفلانتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تردد قناة aea نايل سات.. القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسياتل ساوندرز

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

موضوعات متعلقة

سماح أنور تكشف تفاصيل شخصيتها في «بطن الحوت”

تجاوزت النصف مليون جنيه.. إيرادات كبيرة لفيلم أنا لحبيبي في السينمات أمس

أحمد عز يشارك في العرض الخاص لفيلم "كيرة والجن" في مهرجان روتردام | شاهد

أخبار الفن| بطل «الهيبة» يصدم جمهوره.. ووالدة هنا الزاهد «مذيعة» لأول مرة

نور تتحدث عن تجربتها بلجنة تحكيم الأفلام الطويلة بمهرجان القاهرة

أسرة «لف وارجع تاني» تحتفل بعيد ميلاد صلاح عبدالله.. وتقترب من إنهاء التصوير

هقول واسمع.. أحمد بتشان يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب| فيديو

ضهرى اتقسم .. رسالة مؤثرة من عائشة بن أحمد بعد دفن والدها

ترشيحاتنا

إسرائيل تستعد لتشكيل حلف عسكري مع الغرب ضد طهران

لقاء أبطال القرن.. موعد مباراة الأهلي وريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية

محمد رمضان منتقدا محافظ الأقصر: “لم يكن في استقبالي.. والجمهور أناب عنه”

تطور خطير .. بايدن يعطي الضوء الأخضر لإسقاط منطاد التجسس الصيني

وزير البترول ناعيًا شريف إسماعيل: أدّى أمانته بشرف تجاه الله والوطن وشعب مصر

مثال فى العطاء لرفعة مصر.. الخارجية تنعى الدكتور شريف إسماعيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. علاج الدوالي للمرأة الحامل

الكفتة المغشوشة والأصلية .. شاهد الفرق بمجرد النظر

شاهد .. ابنة مدرب كرة قدم أمريكي تقلّد حركاته أمام الكاميرات

طريقة عمل كيكة الكابتشينو والكراميل بمذاق لا يقاوم

فيديو

وارد.. حقيقة اعتزال بوسي للفن بعد غياب 4 سنوات| فيديوجراف

صدى البلد يرصد حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في يوليو المقبل|تغطية خاصة

لم أقصد الإساءة للشعب الليبي.. هاني رمزي يكشف سبب تغيير اسم فيلمه الأخير

بعد زواجها من شخصية سياسية معروفة .. فنانة شهيرة تعتزل التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ