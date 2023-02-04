نانسي عجرم تروج لحفل عيد الحب مع وائل كفوري

روجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لحفلها المقبل في الفلانتين يوم 11 فبراير برفقة الفنان وائل كافوري، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الفنانة نانسي عجرم، البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الشخصي، وعلقت عليه قائلةً: "الاحتفال بعيد الحب في بيروت".

ويذكر أن شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها كواليس كليبها الجديد "بدي حداحبو"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في كواليس الكليب وهي تضحك أثناء التصوير، مما نال على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني.

كلمات الاغنية

وتقول كلمات الأغنية: "حدا حبه، عن جد زهقت

بدّي حدا بقلبه حس حالي خلقت

بدّي حدا بقربه ما حس بالوقت

ينسيني الوقت، ينسيني الوقت آه

بدّي حدا حبه، عن جد زهقت

بدّي حدا بقلبه حس حالي خلقت

بدّي حدا بقربه ما حس بالوقت

ينسيني الوقت، ينسيني الوقت آه

وينك تعا خدني

خدني من همومي، من خوفي الغريق

خدني على دنيي ما فيها حدا

إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب

إنتَ وينك إنت، سامعني حدا

وينك تعا خدني

خدني من همومي، من خوفي الغريق

خدني على دنيي ما فيها حدا

إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب

إنتَ وينك إنت سامعني حدا

ما في حدا عني يسأل لو غبت

أنا بعترف إني عن حالي بعدت

قلبي تعب مني ومن قلبي تعبت

آه من قلبي تعبت

من قلبي تعبت (تعبت، تعبت)

وينك تعا خدني (خدني)

خدني من همومي، من خوفي الغريب آه

خدني على دنيي ما فيها حدا

إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب

إنتَ وينك إنت سامعني حدا

وينك تعا خدني آه

خدني من همومي، من خوفي الغريب آه

خدني على دنيي ما فيها حدا

إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب

إنتَ وينك إنت سامعني حدا".