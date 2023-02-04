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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يبدأ اجتماع النواب بالوقوف دقيقة حداداً على روح شهيد الشرطة

وقوف دقيقة حداد على
وقوف دقيقة حداد على شهيد الشرطة

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاجتماع الدوري، لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب، لمناقشة المشروعات الجاري إنشاؤها، والاستماع لطلبات النواب الخاصة بدوائرهم.

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وبدأ المحافظ كفر الشيخ الاجتماع الدوري بالوقوف دقيقة حدادا على روح الشهيد الرائد أحمد ياسر توفيق أبو أحمد، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والذي استشهد أثناء ضبطه أحد العناصر الإجرامية خلال حملة أمنية بقرية دفرية.

 

كما وجه محافظ كفر الشيخ خالص العزاء لأسرة الشهيد ولرجال الشرطة ووزارة الداخلية، وشكره لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على تعاونهم مع المحافظة لصالح المواطنين.

 

كما هنأ رؤساء المدن الجدد، الذين تمرسوا على العمل التنفيذي من خلال عملهم في عدد من المواقع، مهنئاً وكيل وزارة الري الجديد، ومدير فرع الأبنية التعليمية الجديد.

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التعليم كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مجلسي النواب والشيوخ جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين رجال الشرطة

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