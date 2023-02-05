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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسر الكالون.. حبس عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

حبس
حبس

أمرت نيابة الساحل الجزئية، بحبس عصابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الكالون".

وكلفت النيابة رجل المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابستها.

وكان قد ضبط رجال المباحث تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الكالون".

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة القليوبية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب"كسر الكالون" ، وأنهما وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة أمكن ضبطهما .

وإعترفا بإرتكابهما عدد ( 8 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط (الأدوات المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة – عملات أجنبية – مشغولات ذهبية – متعلقات شخصية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ) ، وأضافا بقيامهما بإنفاق باقى المبالغ المالية المستولى عليها  على شراء (2شقة سكنية) وتوثيقهما بإسم زوجة أحد المتهمان ، وبإستهداف الأخيرة أمكن ضبطها وبحوزتها عقدين الشقتين المشار إليها .

وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهمان أيدتها وأقرت بعلمها بوقائع السرقة وبسؤال المتهمان عن باقى المسروقات المستولى عليها ، أقرا بقيامهما بالتصرف فيهم بالبيع لدى عملائهم " سيئ النية " (3 أشخاص ، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية") ، وبإستهدافهم أمكن ضبطهم وبحوزتهم كافة المسروقات.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمين أيدوها ، وأضافوا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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