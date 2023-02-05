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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قامة وطنية عظيمة .. محافظ كفر الشيخ ينعى شريف إسماعيل

رئيس الوزراء السابق
رئيس الوزراء السابق

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق، معبراً عن حزنه لوفاته.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، أن رئيس وزراء مصر السابق، كان -رحمه الله- قامة وطنية عظيمة مخلصًا لوطنه، متفانيا في عمله، وكان على قدر المسئولية والأمانة، ورجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف، وكان على قدر المسئولية الصعبة، وسيظل حاضرًا في قلوب ملايين المصريين، وكان كريم النفس والخلق مع كل من تعامل معه أو اقترب منه.


وأكد نور الدين، أن الراحل العظيم بذل الكثير في سبيل خدمة الوطن خلال المناصب العامة التي تولاها لافتاً إلى أن الوطن لن ينسى هذه الإسهامات الجليلة، وسيظل يذكرها بكل تقدير ووفاء وعرفان، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
 

وتوفي المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، اليوم السبت، عن عُمر يناهز 68 سنة بعد صراع مع المرض.
وشغل شريف إسماعيل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.
 

وتخرج المهندس شريف إسماعيل فى قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979، وبدأ العمل فى شركة إنبى منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة.

 كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.

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