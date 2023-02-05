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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وداعا الرجل العظيم.. ابن شريف إسماعيل ينعى والده

شريف اسماعيل
شريف اسماعيل

نعي كريم إسماعيل والده المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

وكتبت كريم: “لله ما أخذ ولله ما أعطى.. مسلماً بقضاء الله.. أنعى بخالص الحزن والأسى والدي الغالي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية.. وداعا الرجل العظيم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف: “ستقام صلاة الجنازة على المرحوم غدا عقب صلاة الظهر من مسجد المشير حسين طنطاوي، والعزاء يوم الإثنين 6/2 بمسجد المشير”.

توفي  المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق، السبت، عن عمر يناهز 67 عاما. 


ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص "الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل".

والمهندس شريف إسماعيل من مواليد 6 يوليو 1955، وتخرج في كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس عام 1978.

شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزيرا للبترول ضمن وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية.

كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الوزارة في 12 سبتمبر 2015.

تقدم باستقالته في 5 يونيو 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وتأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في 2 يونيو 2018.

الدكتور شريف إسماعيل

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