وفاة الفنان المغربي محمد الغاوي.. وسعد لمجرد ينعيه

أعلن الفنان سعد لمجرد عن وفاة الفنان المغربي محمد الغاوي، عن عمر ناهز الـ67 عاما بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام".

وكتب سعد لمجرد: "رحم الله حبيبي الأستاذ الكبير محمد الغاوي، اللهم اغفر له ويسر حسابه ونور قبره واجعل مثواه الجنة يا حليم بعبادك يا أرحم الراحمين ، إنا لله وإنا اليه راجعون".

على جانب آخر، نشر سعد لمجرد، صورا له من حفلته الأخيرة في تركيا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق سعد لمجرد، على الصور قائلا: "شكرا تركيا على الاستقبال الحار وكرم الضيافة".

وكان الفنان المغربي، أعلن عن جولة غنائية للجاليات العربية والمغربية احتفالا بالفريق المغربي، بدأها بقطر ثم دبي وإسطنبول وبيروت، على أن ينهيها بشرم الشيخ.