وفاة الفنان الأردني والمنتج هزاع البرماوي في القاهرة

نقلت صحيفة السوسنة الأردنية عن مصدر رسمي أن رجل الأعمال الأردني الذي تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن وفاته اليوم السبت وتناقلته وسائل الإعلام المحلية هو ذاته الفنان الأردني والمنتج هزاع البرماوي الذي توفي أمس الجمعة.

وذكر المصدر الأردني أن الجهات المعنية تابعت المعلومات فور تداولها عبر الإعلام ورصد الموضوع محليًا، ولم يتم تسجيل وفاة اي اردني في مصر، والقصة المتداولة تعود للمنتج والممثل البرماوي.

ونوه المصدر بأن وسائل الاعلام المصرية تعاملت مع الفنان البرماوي كرجل أعمال الأمر الذي أدى لحدوث التباس.