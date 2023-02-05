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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: سافيو صفقة فاشلـة بكل المقاييس

سافيو
سافيو

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على الأنباء التي تتردد بشأن تجميد البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي ، و رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد استبعاده من قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي ، لم يقدم الأداء المنتظر مع القلعة الحمراء منذ قدومه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ، وهو صفقة "فاشلة" بكل المقاييس ، و ليس على مستوى النادي الأهلي ".

وأضاف : كنت أول من أكدت أن البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي لا يصلح لارتداء الفانلة الحمراء ، وتعرضت لهجوم كبير من جماهير الفريق ، و الآن وجهة نظري أثبتت صحتها بعدم قناعة مارسيل كولر بقدرات اللاعب و استبعاده من قائمة الفريق المشاركة بمونديال الأندية ، و اقترابه من الرحيل بنهاية الموسم الجاري".

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