أخبار الفن.. كواليس حكاية الزيارة لمحمد جمعة ووفاة المغربي محمد الغاوي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

كل أسبوع حكاية.. كواليس حلقة الزيارة محمد جمعة والطفل آدم

التقت عدسة صدى البلد بالفنان محمد جمعة والطفل آدم وتحدثا عن كواليس تحضيرهم لحكاية الزيارة ضمن مسلسل في كل أسبوع حكاية، والصعوبات التي واجهتهم، وكيف كانت الأجواء بينهم في التصوير.

محمد القس: موضوع عائلي عمل درامي يحترم الجمهور المصري

كشف الفنان محمد القس عن أبرز التحديات التي واجهته خلال تجسيد شخصية غازي بمسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني الذي عرض مؤخرا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.



وفاة الفنان المغربي محمد الغاوي.. وسعد لمجرد ينعيه

أعلن الفنان سعد لمجرد عن وفاة الفنان المغربي محمد الغاوي، عن عمر ناهز الـ67 عاما بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام".





أحمد داود يلقي الضوء على صناعة الجينز في مصر ببرنامج الكونتين

في الحلقة الأولى من برنامج الكونتينر، تناول أحمد داود تفاصيل صناعة الجينز في مصر، حيث زار أحد أكبر مصانع الجينز في بورسعيد، والتي كسبت ثقة علامات تجارية عالمية لدرجة جعلتها تنتج وتصنّع وتصدّر الجينز للعالم كله

بيني وبينك.. تامر حسني يعلن عن أغنيته الجديدة

شارك الفنان تامر حسني متابعيه فيديو جديد من أغنية الجديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.