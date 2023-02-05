موعد مباراة الأهلي وريال مدريد.. وتحرك عاجل من وزارة الرياضة لإذاعة اللقاء

يلتقي النادي الأهلي بمنافسه ريال مدريد الإسباني، علي ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها الغرب .

موعد مباراة الاهلي ضد ريال مدريد

تقام مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وفاز محمد مجدي أفشة، بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

وحصد أفشة الجائزة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليهدي فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.

حقق فريق الأهلي، فوزا ثمينا على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0 مساء أمس السبت، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

تحرك وزارة الشباب والرياضة لإذاعه المباراة

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن إذاعة مباراة الأهلي وريال مدريد عبر البث الأرضي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية .

وقال الشاذلي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائية صدي البلد: من الصعب للغاية إذاعة مباراة الأهلي وريال مدريد فضائيا، ولكن ستكون متاحة عبر البث الأرضي.

وأردف: كان هناك تحركات من وزارة الشباب والرياضة لبث مباراة الاهلي ضد سياتل الأمريكي عبر البث الفضائي، ولكن لم يحدث بسبب حقوق الرعاية والبث، وتم بثها على الأرضي .