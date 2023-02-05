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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إسقاط المنطاد.. هل ستقف أمريكا أمام بكين حال قررت استرداد تايوان؟

رؤساء الصين وأمريكا
رؤساء الصين وأمريكا وتايوان

يمضى عام على الحرب في أوكرانيا هذا الشهر، ولم يراهن سوى أولئك الذين يؤمنون بالخرافات على نهايتها بحلول هذا التاريخ في عام 2024..إنها تمثل واحدة من أفظع المآسي التي حلت بأوروبا ، بل والعالم ، منذ عام 1945، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج.

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٢٠٢٤ ليس عام نهاية الحرب

تقول بلومبيرج إنه يبدو أنه لن يكون لحرب أوكرانيا نهاية حتى العام المقبل، ومع ذلك، فهي تعد انعكاسًا  لأمور أوسع في مسألتين وثيقتي الصلة: هل يمكن وقف حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟، وما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها الغرب لردع المعتدين الآخرين عن مسارات مماثلة ، وأبرزها الصين تجاه تايوان؟

يتطلب الردع مناخًا سياسيًا يجعل التدابير الوقائية مقبولة.

يؤكد الكثيرون أن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين ارتكبوا خطأً فادحًا بفشلهم منذ فترة طويلة في مد مظلة منظمة حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا.
ويقولون إن مثل هذا الضمان وحده كان يمكن أن يثني بوتين عن شن هجومه.

 

الخوف من بوتين
كما يجادلون بأن ذلك يعكس ضعفًا يرثى له في الإرادة للسماح بالخوف من غضب الكرملين لثني الحلف عن تقديم دعم لمجتمع يتوق إلى اعتناق الديمقراطية والحرية.

قالت بلومبيرج، إن روسيا الآن ملتزمة بشدة بالمناورات بحيث يصعب توقع مصالحة مبكرة مع الغرب.
في البداية ، جادل بعض النقاد بأن هذه كانت حرب بوتين الشخصية، والتي لا يريد الروس العاديون أي جزء منها. 
ومع ذلك، بعد مرور عام، نجد أن معظم شعب بوتين ما زال  يذعن لأعماله، ويقبلون رواية الكرملين الخيالية بأن الناتو يتآمر لتواضع بلادهم، وفق رؤية بلومبيرج.

يبدو أن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج يقبلان منطق التدمير المؤكد المتبادل حتى لو لم يتم اختراق العتبة النووية، فإن الصراع في أوكرانيا يوضح كيف يمكن أن يصبح الصراع مدمرًا.
يجب أن تكون كل دولة حكيمة مستعدة للدفاع عن مصالحها الحيوية بالوسائل التقليدية.

 

في العصر الحديث ، أحجمت العديد من الدول الغربية عن قبول منطق هذه الضرورة ، وحتى الآن لا تزال بطيئة في قبول عواقبها المالية.

هناك الكثير مما يمكن أن تفعله تايوان والولايات المتحدة لتقوية القدرة الدفاعية للأولى، دون تقديم استفزاز صريح لبكين.


يمكن زيادة مخزون الوقود الحالي للجزيرة، ربما أقل من سبعة أيام ؛ يمكن تخزين مخزونات الذخيرة للقوات الأمريكية مسبقًا في المنطقة ؛ يمكن لتايوان الاستثمار في طائرات بدون طيار جديدة. 
يمكنه شراء البيانات من الأقمار الصناعية التجارية ذات الفتحات الاصطناعية مثل أوكرانيا التي تستخدمها لتحسين الإنذار المبكر والمراقبة.

 

يذهب القادة إلى الحرب لأنهم يعتقدون أن بإمكانهم الانتصار ، كما فعل بوتين في أوكرانيا. من الممكن تمامًا تعزيز القدرات التايوانية والأمريكية في المنطقة ، لدرجة أن بكين يجب أن تشك في قدرتها على الانتصار في الهجوم البرمائي الضروري ، وهو مهمة محفوفة بالمخاطر وصعبة.

ومع ذلك ، فإن الإرادة أهم حتى من الأسلحة. كثير من الناس، شككوا وما زالوا يشككون فيما إذا كانت الصين ، إذا غزت تايوان ، فإن الولايات المتحدة وحلفائها سوف يقومون بعمل عسكري ردًا على ذلك.


و هذا تكرار لحالة عدم اليقين الكورية لعام 1950 ، مع اختلاف واحد مهم: قبل 73 عامًا ، لم يكن هناك شيء في كوريا الجنوبية ذي قيمة مادية بالنسبة للغرب ؛ وبدلاً من ذلك قاتلت جيوشها للدفاع عن مبدأ.
على النقيض من ذلك ، في تايوان الحديثة ، تمثل أشباه الموصلات المتقدمة صناعة ذات أهمية قصوى لكل من الصين والغرب.

على الرغم من اندفاع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن التزامه تجاه تايوان ، إلا أن موقف الولايات المتحدة بشأن الجزيرة لا يزال ملتبسًا. 

 

حماية تايوان وردع الصين


يبدو أنه من الممكن ، ومن الضروري القول ، أن تصبح الولايات المتحدة أكثر وضوحًا. يمكن لواشنطن أن تؤكد عزمها على دعم الحكم الذاتي لتايوان بكل الوسائل الضرورية ، طالما أن ذلك يظل هو إرادة شعب الجزيرة.

لكن يمكن لإدارة بايدن أن تكون واضحة أيضًا في أنه إذا حدث هذا التغيير - إذا أكد شعب تايوان رغبته في إعادة التوحيد مع البر الرئيسي - فلن تشكل الولايات المتحدة أي عقبة أمام فرض هيمنة بكين. 
يبدو أن دعم إرادة شعب المجتمع هو مبدأ ديمقراطي أساسي يحق للغرب أن يعد بالتمسك به في أي سياق ، بما في ذلك بالطبع أوكرانيا.

انتهت بلومبيرج إلى القول بأنه لا يجب السماح لبكين بالشك في رغبة أمريكا  في القيام بذلك والدفاع عن الجزيرة ، وإلا فسيفشل أمر  الردع.


وبالأمس أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بإسقاطها لمنطاد صيني للمراقبة في سماء الولايات المتحدة، فوق كارولينا.

ويقول الأمريكيون إن المنطاد غرضه التجسس وليس مراقبة الطقس، كما تقول الصين، وأنه انحرف عن مساره.

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