مصطفى مدبولي ونظيره الروماني يحضران منتدى الأعمال لبحث سبل التعاون بين البلدين

يحضر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الروماني نيكولا تشوكا، اليوم، منتدى الأعمال المصرى الرومانى، لبحث سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين وإتاحة الفرص لرجال الأعمال بالاستثمار.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، مؤتمرا صحفيا، بمقر مجلس الوزراء، بحضور وفدي البلدين.



واستهل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإعراب عن ترحيبه وسعادته باستقبال نيكولاي تشوكا والوفد رفيع المستوى المرافق له في مقر مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة؛ نظرًا لكونها تعد الزيارة الرسمية الأولى، التي يقوم بها رئيس وزراء روماني لمصر خلال أكثر من عشرين عاما، ولهذا فهي بمثابة زيارة تاريخية، كما أنها تأتي في إطار العلاقات القوية بين رئيسي البلدين، والتي تعكس بدورها تنامي العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن العلاقات التاريخية بين البلدين تمتد إلى نحو 117 عاما، معبرا عن سعادته لتواجد رئيس الوزراء الروماني وأعضاء الوفد الرسمي على أرض جمهورية مصر العربية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه بدأ حديثه خلال المباحثات المهمة التي تم عقدها صباح اليوم مع الجانب الروماني برئاسة نيكولاي تشوكا، بالتعبير عن تقدير الحكومة المصرية لما قامت به الحكومة الرومانية من جهود كبيرة في سبيل مساعدة الطلاب المصريين على مغادرة أوكرانيا في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، واستضافتهم على أرضها بكل ترحيب حتى عودة هؤلاء الطلاب إلى مصر.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المناقشات التي تمت مع الجانب الروماني ركزت على سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا وصل إلى 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي، مضيفا أن النقاشات تطرقت إلى مجالات أخرى للتعاون المشترك والتي من شأنها زيادة حجم التجارة البينية بين بلدينا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: عرضت خلال المناقشات المزايا التي تتمتع بها مصر في مجال التصنيع الزراعي، وكذا في مجال إنتاج الأسمدة، والبتروكيماويات وغيرها من السلع والمنتجات التي تقوم مصر بتصديرها إلى السوق الرومانية.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع الحكومة المصرية إلى عقد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال العام الجاري في بوخارست، مشيرا إلى أهمية عقد منتدى أعمال مشترك بين رجال الأعمال من البلدين، كما نأمل في أن كلا الحدثين سيدفعان إلى مزيد من العلاقات المشتركة، قائلا: آمل أن يكون ذلك حافزا للاستفادة من اتفاقيات التجارة القارية التي يشترك فيها كلا البلدين، والتي تسمح بنفاذ السلع والمنتجات إلى مختلف الأسواق، فيمكن من خلال عقد شراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها الرومانية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ونفاذ إنتاج هذه الشراكات إلى السوق الأفريقية، كما أنه سيكون بإمكان الشركات المصرية تسويق منتجاتها إلى دول الاتحاد الأوروبي، مجددا الترحيب / "تشوكا" في هذه الزيارة التاريخية إلى القاهرة.

فيما استهل رئيس الوزراء الروماني حديثه بالإعراب عن شكره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: إنه من دواعي سرورنا وفخرنا أن نقوم بتلك الزيارة بعد مرور أكثر من 20 عامًا من آخر زيارة لرئيس وزراء روماني لمصر، مؤكدا أن تلك الزيارة تأتي تعزيزًا للتعاون الثنائي بين الدولتين، مضيفا أنه على يقين أننا اليوم سنواصل العمل معًا في سبيل الحفاظ على تميز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وأضاف: لقد قمنا اليوم بمناقشات ثرية ومتميزة ليس فقط بين رئيسي وزراء البلدين، ولكن أيضًا بين وزراء الدولتين؛ وذلك من أجل تحديد والكشف عن العديد من الفرص والإمكانات التي نمتلكها من أجل العمل على تطوير العلاقات الثنائية.

كما أوضح رئيس الوزراء الروماني أن بعض أرقام التبادل التجاري تثبت لنا أهمية العلاقات بين الدولتين، بناءً على جحم التبادل التجاري الذي بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، ولذا فلابد من أن نبحث سويًا جميع السُبل الممكنة التي يمكن اتخاذها لتعزيز أطر العلاقات الثنائية التجارية، خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، التي لا تؤثر فقط على دول الجوار الروسي والأوكراني، بل على جميع الدول أيضا؛ ومن هنا يجب أن نبحث ما يمكن أن نقوم به من جهود معًا لمواجهة مختلف النواحي التي تؤثر على شعوبنا واقتصاداتنا ودولنا.