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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع|بني سويف تستقبل فوجاً سياحياً من 80 زائرًا

فوج سياحي
فوج سياحي

استقبلت  بني سويف" أمس " فوجاً سياحياً قوامه 80 فرداً من أعضاء نادي الجزيرة بالقاهرة، ضمن البروتوكول المبرم بين المحافظة "إدارة السياحة" وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

ضم البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج، والذي أعدته وأشرفت على تنظيمه الإدارة العامة للسياحة بمحافظة بني سويف، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، وبدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم شمال غرب مركز الواسطى.

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وعقب ذلك توجه الفوج لزيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل الفوج بعض الآباء لإطلاع الفوج على القيمة التاريخية والدينية للدير، ليستكمل الفوح برنامجه بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش ،خاصة وأن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائي يعد هو الأوسع وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب،واختتمت فقرات البرنامج بمشاهد عرضا لفقرة الفنون الشعبية بنادي الإدارة المحلية.

وأعرب أعضاء الفوج عن سعادتهم الكبيرة بما تمتلكه بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية ،بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال والتسهيلات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة بتوجيهات من محافظ الإقليم الدكتورمحمد هاني غنيم ،في أول زيارة  لهم لبني سويف، الأمر الذي سيشجعهم على تكرار الزيارة أكثر خلال الفترة المقلبة.

كان في استقبال الفوج ومرافقته خلال الزيارة كل من رانيا عزت مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، وهبة السيد وكيل إدارة السياحة، ومحمد فتحي مدير الرحلات بإدارة السياحة، وبعض التنفيذيين من الوحدة المحلية بالواسطى وناصر وبني سويف، حيث أشارت مديرة السياحة إلى توجيهات المحافظ للمختصين من الإدارة والوحدات والمحلية بتقديم التسهيلات ليستمتع الفوج بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التي تمتلكها بنى سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة.

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