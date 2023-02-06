عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

10 % من قيمة الأعمال.. غرامات جديدة بـ قانون حماية المنافسة

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على توقيع غرامة لا تقل عن 1% ولا يجاوز 10% من إجمالى رقم الأعمال السنوى أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادى أيهما أعلى طبقا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه كل من أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه فى المادة 19 مكرر أ أو 19 مكرر ه وكذلك كل من خالف قرار الموافقة المشروطة أو خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادى أو حصل على تنفيذ التركز الاقتصادى بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادى بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة.

ويستهدف القانون، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن مصر تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

مشروع القانون يستهدف أيضا  الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.

كما يستهدف المشروع المعروض تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

حماية المنافسة قانون حماية المنافسة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منع الممارسات الاحتكارية التركز الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال يشعر به سكان القاهرة الآن

نيشان: هزة أرضية في لبنان الان

شعرت به مصر ولبنان… زلزال بقوة ٧.٧ يضرب تركيا

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

اجتماع بين مرتضي منصور وجمال علام لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

ترشيحاتنا

العلماء يخشون منه.. موجة مدمرة من أنفلونزا الطيور

أحمد محمد يوسف: المصريون القدماء استخدموا اللبان الدكر في التحنيط .. فيديو

أرقام تهمك في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

أهم مزايا العمل بنظام المناطق الاستثمارية.. تفاصيل

أطول رحلة في العالم.. مصري يسجل رقمين بـ جينيس على دراجة كهربائية

صلاة في ليلة نصف رجب تبني لك 420 قصر بالجنة وثواب 70 شهيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إضافة هذا المكون إلى وجباتك يساعد على التخلص من الدهون الحشوية

بسبب قرصة ناموسة..إعلامية شهيرة تخضع لجراحة عاجلة

أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لحفل جرامي الموسيقية| صور

شجار مروع بين أم وابنتها مع موظفي شركة طيران بأمريكا

فيديو

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ