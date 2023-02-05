قيادات منظمة خريجي الأزهر يزورون معرض الكتاب ويتفقدون أعمال مجلة نور للأطفال

تفقد وفد من قيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، يتضمن أ.د محمد حسين المحرصاوي، وأسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وأ.د عبد الدايم نصير - مستشار شيخ الأزهر، أمين عام المنظمة، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

كما تفقدوا ركن جامعة الأزهر وركن الخط العربي، وركن المخطوطات والبانوراما وساحة الأنشطة الفنية لقطاع المعاهد الأزهرية.

زار الوفد ركن الأطفال وركن مجلة نور وشهدوا أعمال الورش الفنية التي تقدمها المجلة للأطفال وقاموا بتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين.

جدير بالذكر أن مجلة نور حظيت بتفاعل كبير من قبل أطفال المعرض وتوافد عليها أعداد كبيرة من زوار المعرض الكبار والصغار للاطلاع على أهم إصداراتها والمشاركة في أنشطتها المختلفة من ترفيه وورش فنية وورش توعية وتثقيف في كافة المجالات التي تهم الأسرة والطفل المصري والعربي.