عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قيادات منظمة خريجي الأزهر يزورون معرض الكتاب ويتفقدون أعمال مجلة نور للأطفال

صدى البلد

تفقد وفد من قيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، يتضمن أ.د محمد حسين المحرصاوي، وأسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وأ.د عبد الدايم نصير - مستشار شيخ الأزهر، أمين عام المنظمة، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

كما تفقدوا ركن جامعة الأزهر وركن الخط العربي، وركن المخطوطات والبانوراما وساحة الأنشطة الفنية لقطاع المعاهد الأزهرية. 

زار الوفد ركن الأطفال وركن مجلة نور وشهدوا أعمال الورش الفنية التي تقدمها المجلة للأطفال وقاموا بتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين.

جدير بالذكر أن مجلة نور حظيت بتفاعل كبير من قبل أطفال المعرض وتوافد عليها أعداد كبيرة من زوار المعرض الكبار والصغار للاطلاع على أهم إصداراتها والمشاركة في أنشطتها المختلفة من ترفيه وورش فنية وورش توعية وتثقيف في كافة المجالات التي تهم الأسرة والطفل المصري والعربي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بعد قرار البنك المركزي

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023.. استعلم عنها الآن

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023

ترشيحاتنا

بعد تصريحات زيلينسكي.. الألمان يكشفون عن انهيار وشيك لـ أوكرانيا

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21.. تفاصيل

منتخب مصر للشباب يتدرب بالكلية الحربية .. ومشهور وحازم إمام يدعمان الفريق

هتخلي جوزك يتجوز عليكي.. رضوى الشربيني تحذر النساء من أخطاء كارثية

تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون أمام جالاتا سراي بالدوري التركي

تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ختام اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل لاحظته؟..شاهد شاب طبق الأصل من محمد صلاح في عقد قرآن أنتيكا

تزوج فيها سرا 12 عاما.. قصة بيع فيلا محمد عبدالوهاب بمبلغ خرافي| خاص

أم تستغيث من حفاضات الأطفال : بها غش وعيوب تسبب أمراضًا جلدية

طريقة تحضير بطاطس سماش زي الجاهزة

فيديو

شريكي ليس طفلا.. مفاجآت صادمة في قضية قاتلة أمها ببورسعيد

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في يوليو المقبل

البانيه بـ 165 جنيه.. تفاصيل أسعار الدواجن

البخيل وأنا الحقيقي..ادعى الفقر طوال حياته وبعد وفاته اكتشفوا معه 300 جنيه ذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

اﻟﻤﺰﻳﺪ