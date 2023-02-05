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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط في ختام تعاملات اليوم

بورصة مسقط
بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4740.97 نقطة مرتفعًا بـ 21.3 نقطة وبنسبة 0.45 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4719.71 نقطة.

وبلغت قيمة التداول فى بورصة مسقط مليونًا و748 ألفًا و631 ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة 0.02 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و748 ألفًا و241 ريالًا عُمانيًّا.

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تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي في ختام تعاملات اليوم

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تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.234 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.63 مليار ريال عُماني.

قيمة شراء غير العُمانيين

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 378 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 21.62 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 83 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 4.76 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 295 ألف ريال عُماني وبنسبة 16.86 بالمائة.

بورصة مسقط صافى الاستثمار قيمة التداول مؤشر ريال ا ع ماني ا

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