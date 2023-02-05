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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الاتحاد يتسلح بـ مابولولو وإبراهيم حسن.. وشواط يقود هجوم الإسماعيلي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري والإسماعيلي

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري.

وجاء اختيار الصربي زوران أمام الإسماعيلي كالتالي:-

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح - محمود علاء - خالد صبحي - صبري رحيل

 الوسط: مورو ساليفو - محمد محمود - خالد الغندور

الهجوم: إبراهيم حسن - كريستوفاو مابولولو - أحمد عادل

البدلاء: صبحي سليمان - عبد الله نصيب - ناصر ناصر - محمود عبد العزيز - أوستن أموتو - إسلام عبد النعيم - أحمد عيد - عبد الغني محمد - جافين كيزيتو

بينما أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه وجاء كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: كريم عرفات - محمد نصر - محمد هاشم - محمد دسوقي

خط الوسط: محمود مخلوف - عماد حمدي - محمد حسن

خط الهجوم: محمد الشامي - فراس شواط - عمر الساعي.

محمود عبد العزيز الدوري المصري نادي الإسماعيلي احمد حسام ميدو محمود علاء الاتحاد السكندري الاسماعيلي المهدي سليمان محمد فوزي

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