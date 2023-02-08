رفعت رشاد: في بدايتي الصحفية مررت بتجربة متنوعة وتعلمت من جلال السيد الكثير|فيديو

حلّ الكاتب الصحفي رفعت رشاد، ضيفًا ببرنامج "كنوز الوطن" مع الإعلامي أيمن عدلي، للحديث عن كواليس بداية عمله ككاتب وصحفي والعديد من الملفات الأخرى.

وقال رفعت رشاد: "النقابة بها مشاكل يجب حلها ونستطيع حلها، وأشكر زملائي الذين رشحوني لمنصب نقيب الصحفيين".



وأضاف: "مررت بتجربة صحفية متنوعة ومشيت من الأخبار مرتين قبل ما يتم تعييني، متابعًا: “التحقت بقسم التحقيقات وكانت أهم فتراتي الصحفية”.

وأوضح: "تعلمت من الأستاذ جلال السيد الكثير بعد أن طلبني للعمل بقسم البرلمان وفي هذه الفترة هويت العمل الصحفي السياسي".

