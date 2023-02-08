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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رفعت رشاد: في بدايتي الصحفية مررت بتجربة متنوعة وتعلمت من جلال السيد الكثير|فيديو

رفعت رشاد
رفعت رشاد

حلّ الكاتب الصحفي رفعت رشاد، ضيفًا ببرنامج "كنوز الوطن" مع الإعلامي أيمن عدلي، للحديث عن كواليس بداية عمله ككاتب وصحفي والعديد من الملفات الأخرى.

وقال رفعت رشاد: "النقابة بها مشاكل يجب حلها ونستطيع حلها، وأشكر زملائي الذين رشحوني لمنصب نقيب الصحفيين".


وأضاف: "مررت بتجربة صحفية متنوعة ومشيت من الأخبار مرتين قبل ما يتم تعييني، متابعًا: “التحقت بقسم التحقيقات وكانت أهم فتراتي الصحفية”.

وأوضح: "تعلمت من الأستاذ جلال السيد الكثير بعد أن طلبني للعمل بقسم البرلمان وفي هذه الفترة هويت العمل الصحفي السياسي".
 

كنوز الوطن أيمن عدلى التحقيقات البرلمان رفعت رشاد نقابة الصحفيين

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