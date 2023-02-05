مفاجأة للعرسان الحق اشتري..انخفاض الذهب 1660 جنيه خلال يوم واحد

شهدت أسعار الذهب انخفاضا كبيرًا على المستوى العالمي، إذ وصل إلى 55 دولار أي ما يعادل 1660 جنيه مصري، في بورصة الذهب العالمية، وهو ما يعد أمراً مفاجئاً حيث شهد الذهب ارتفاعا واضحًا خلال الشهور الأخيرة حتى وصل عند حاجز الـ 2000 جنيه للجرام الواحد عيار 24.

انخفاض سعر الذهب

انخفاض الذهب عالمياً

جاء انخفاض الذهب بعد صدور تقرير التوظيف القوي الذي جاء أعلي من المعدلات المتوقعة، حيث نجح الاقتصاد الأمريكي في إضافة 517000 وظيفة في يناير وخفض معدل البطالة إلى 3.4٪، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969، في حين كانت الفرص الشاغرة لا تتعدي 185000 وظيفة جديدة فقط.

وتجاوز قطاع الخدمات الأمريكي التوقعات في يناير، وارتفع إلى 55.2٪ بعد الانكماش في ديسمبر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريد (ISM).

وعلى المستوى المحلي، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 5 فبراير 2023 حيث سجل عيار 21 إلى 1710 جنيهات للجرام مقارنة بـ 1765 نهاية الأسبوع الماضي.

وهبط سعر الذهب عالميا خلال تعاملات أمس الأول الجمعة، إلى نحو 1864 دولارا للأوقية، بنسبة انخفاض قدرها 2.5%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 1710 جنيهات للجرام مقارنة بـ 1765 نهاية الأسبوع الماضي.

ومن جانبه قال لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للمجوهرات في الغرفة التجارية، إن سعر الذهب يرتبط بثلاثة عوامل مثل سعر الذهب عالميا، سعر الدولار في مصر بالاضافة إلى العرض والطلب، متابعًا: “ورأينا انخفاض كبير في سعر الذهب عالميا، في الوقت الذي نشهد فيه استقرارًا في سعر الدولار خلال الفترة الحالية عند 30 جنيه تقريبا، بينما لا يزال الطلب كبير مع توفر المعروض”.

وأضاف لطفي منيب أنه لا يمكن الجزم ما إذا كان سيشهد سوق الذهب داخل مصر انخفاضا مستمرًا أم أنه سيعاود الاتفاع خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع عدم استقرار السوق بشكل عام، فيما سيتاثر بشكل واضح حسب المؤشرات الثلاث سابقة الذكر والتي تلعب دورا كبيرا في ارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه في مصر.

انخفاض سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب تبعًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

الأوقية: 1866 دولار

عيار ٢١: 1715 جنيه

عيار ٢٤: 1960 جنيه

عيار ١٨: 1470 جنيه

عيار ١٤: 1147 جنيه

جنيه ذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 13720 جنيهًا

ووفق الخبراء يشهد الأسبوع المقبل مجموعة من الأحداث التي ستشكل الاتجاه القادم لحركة الذهب في الأسواق علي رأسها ظهور رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأول في النادي الاقتصادي بواشنطن الثلاثاء المقبل بالإضافة لتقرير دعم البطالة المقرر صدوره يوم الخميس و تقرير ثقة المستهلك المقرر صدوره الجمعة ، لتشكل هذه الاحداث مؤشرات عامة لأداء الاقتصاد الأمريكي عموما ومؤثر لحركة الاستثمار العالمي في الذهب تأثرا بتلك المؤشرات .

ومن جانب آخر قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إنَّ الهبوط الحاد الذي شهده أسعار الذهب عالميا بعد أن كشفت البيانات الأمريكية تحسن ملحوظ باقتصاد البلاد، دفع المستثمرين للتخلي عن جزء من استثماراتهم بالمعدن النفيس والتحوط به من التقلبات، لينعكس الوضع بالايجاب على سوق الأسهم والسندات وأذون الخزانة الأمريكي.

وأضاف فرج أن انخفاض أسعار الذهب عالمياً ليفقد 100 دولار من سعر الأوقية التي هوت من مستوى 1,960 دولار خلال جلسة الإثنين الماضي إلى 1,860 دولار بجلسة الجمعة، موضحا أن البيانات الأمريكية الصادرة حديثا تشير إلى تحسن ملحوظ بمؤشرات اقتصاد البلاد المتعلقة بمستويات التشغيل والتوظيف وكذلك التضخم.

تابع فرج أن دفع التفاؤل المستثمرين إلى التخلي عن جزء من مخاوفهم وبالتالي الابتعاد قليلاً عن التحوط بالذهب، ما يعني تراجع حجم تدفقات السيولة بالمعدن الأصفر، ما قاد إلى انخفاض أسعار الذهب عالميا.

وتوقع أنَّه بعد أنَّ انخفض سعر أوقية الذهب عالميا بمقدار 100 دولار خلال أيام قليلة، أن تستقر أسعار الذهب بسبب التشبع الذي شهده مؤخرا، وتزايد الطلب العالمي عليه.