عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

خوفا من الأمراض.. سكان شارع النخلة بالمنصورة يستغيثون من تلال القمامة

صدى البلد

يستغيث سكان شارع النخلة المتفرع من شارع مستشفى الصدر التابعة لحى غرب المنصورة، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة، وخوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض، خاصة في ظل انتشار الفيروسات.

وقال المواطن أسامة سلامة، في استغاثته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعاني من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا وتؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها ما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وأَضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى للسكان، مع العلم أننا ندفع رسوم نظافة باستمرار.. فأين هي النظافة؟".

وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، ما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

txt

سكان شارع الفرقان بالمقطم يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

txt

مواطن من ذوي القدرات الخاصة يناشد الأوقاف بتوفير فرصة عمل ضمن الـ5%

txt

"جابر" من ذوي الهمم يناشد وزارة التضامن صرف معاش تكافل وكرامة

txt

معاق ذهنيًا.. عبدالعزيز متغيب عن منزله في الجيزة وأسرته تطالب بالبحث عنه

txt

يعرضنا للأمراض.. أهالي شبين الكوم يستغيثون من مصنع لتخمير القمامة

اقرأ أيضا
خوفا من الأمراض.. أهالى قرية الرحمانية فى قنا يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

تراكم تلال القمامة انتشار الحيوانات الضالة الروائح الكريهة انتشار القمامة تلال القمامة مخالفات القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أمير مرتضي منصور عقب هزيمة الزمالك بثلاثية من فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

مرتضى منصور يدرس الانسحاب من الدوري بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

بتفرج على أفلام إباحية..جارتي جديدة ومقدرتش أقاوم..اعترافات طالب متهم بهتك عرض سكرتيرة

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي خسارة الزمالك أمام فاركو

فلوس سلامة فراويلة..تعليق مثير من ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو

احذر.. بعد زلزال تركيا وسوريا هل يضرب تسونامي الإسكندرية مرة أخرى؟

ترشيحاتنا

بفستان قصير ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل من عيد ميلادها

"سارة" .. أول روبوت سعودي يتحدث باللهجة العامية

وجهها تعرض لتشوهات.. قصة تعرض نجمة الإغراء المعتزلة ناهد يسري لحادث مروع

صحفي سوري: الناجون من الزلزال ليس لهم مأوى ويلجأون للمساجد

البحوث الفلكية تكشف مفاجأة مدوية بشأن توقعات العالم الهولندي لزلزال تركيا

منظمة الخوذ البيضاء: ارتفاع ضحايا الزلزال بشمال غرب سوريا إلى 700 قتيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 14 يوم.. أسرع رجيم لنحت قوامك وأنقاص الوزن

شاهد.. إنقاذ الطفل السوري الذي لُقن الشهادتين في زلزال تركيا

يعالج البواسير.. تعرف على فوائد البابونج للجسم

غادة عبد الرازق تثير الجدل مع ابنتها من عيد ميلاد حفيدتيها

فيديو

زلزال جديد يضرب تركيا .. ارتفاع حصيلة الضحايا | تفاصيل

بلطجية يقتحمون منزل علا غانم والموت يفجع فنان شهير بزلزال سوريا

لماذا لا يشعر البعض بالزلزال؟ |تعرف على السبب

عايشة جنب قبور أولادها.. قصة مأساة أم أيمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ