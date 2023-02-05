توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

“توأم ملتصق في فستان زفاف واحد” بمضمون هذه الجملة انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” و“تيك توك” خلال الساعات القليلة الماضية.

أظهر مقطع الفيديو الغريب الذي أثار حالة من الدهشة بين كل مشاهديه فتاتين داخل فستان زفاف واحد في مظهر يوحي بأنهما “توأم ملتصق”، فما الحقيقة؟.

حقيقة فيديو منتشر

كشف مصور مقطع الفيديو الغريب حقيقته، معلقا عبر “تيك توك”: “مش عندنا اتنين لازقين في بعض، احنا عندنا فستان يلبس حجم اتنين، وعندنا كل المقاسات”.

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو الذي أثار حالة من الجدل، كما تصدرت فيه كلمة “الخواطر” مع سخرية من الفيديو: “طحن الخواطر”، “وأد الخواطر”، “بتر الخواطر”، “قبل اختراع الخواطر”، فين جبر الخواطر هنا"، “تفتيت الخواطر”، “والله اللي كنت هقول ربنا يشفيهم”.

تؤام ملتصق في فستان زفاف واحد.. شاهد حقيقة فيديو منتشر

تؤام ملتصق في فستان زفاف واحد.. شاهد حقيقة فيديو منتشر

تؤام ملتصق في فستان زفاف واحد.. شاهد حقيقة فيديو منتشر

تؤام ملتصق في فستان زفاف واحد.. شاهد حقيقة فيديو منتشر