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ديني

أصول الدين والدعوة بالزقازيق تقيم دورة تدريبية لأئمة الأوقاف حول الإرشاد النفسي

صدى البلد

انطلقت اليوم الأحد، في كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق فعاليات الدورة التدريبية في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف الشرقية، ومن المقرر أنا تستمر الدورة ثلاثة أيام، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، عميد الكلية، والدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي افتتاح الدورة رحَّب عميد الكلية بالحضور جميعًا، موجهًا الشكر لوزارة الأوقاف على اهتمامها بهذا الجانب التأهيلي، الذي يعد زادًا قويًّا للإمام أو الواعظ؛ للنجاح في مهمتهما.

وأوضح «البيومي» أن الإرشاد النفسي أصبح ضرورة من ضروريّات الحياة في الوقت الحالي؛ للوصول لحياة (إنسانيّة متجددة)، ومساعدة المجتمع للمسير قدمًا في حياته بشكلٍ عقلاني وفعّال، وتحقيق الاستقلاليّة الذاتيّة؛ ليكون الإنسان هو المسئول عن نفسه بالدرجة الأولى.

في السياق ذاته، أشار وكيل أوقاف بالشرقية، إلى أنه في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة، تم عقد الدورة التدريبية في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف الشرقية بمقر كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق.

وبدأت الدورة بمحاضرة بعنوان: «مهارات العرض والتقديم للداعية»، حاضر فيها الدكتور عبد الحفيظ محمد عبد الرحمن، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر، الذي بيَّن أن فن التحدث أمام الجمهور باب من أبواب النجاح في الحياة لا يمكن لأي شخص أن ينجح إذا لم يكن يمتلك مهارة وفن التحدث، ولا يمكن لأي مدير ناجح أن يدير مجموعة، إن لم تكن لديه مهارة التحدث، ولا يمكن لخطيب، أو سياسي أو محاضر أو معلم أو دكتور أو حتى بائع أن ينجح ويؤثر إذا لم يكن يمتلك مهارة الإلقاء والعرض المتميز، كما أن مهارات العرض والتقديم من الفنون التي لم يعد ينظر إليها على أنها فطرية ولا يمكن اكتسابها، وفن الخطابة بات علمًا له قواعد وأصول ومن خلال تطبيق هذه القواعد والتدرب عليها.

وتابع أنه يمكن للفرد أن يصنع من نفسه خطيبًا ومتحدثًا بارعًا، من خلال التركيز على ضبط وامتلاك المهارة؛ فمهارات العرض والتقديم من أهم المهارات المطلوبة الآن في أي عمل فأنت في حاجة إليها، ومهارات العرض هي سبيل التواصل بين الموظفين، وتسهم بصورة كبيرة في جودة نقل المعلومة وانسجام فريق العمل.

وأشار  إلى أن محاضرة اليوم تهدف إلى تطوير الثقة بالنفس والتدريب على اكتسابها من خلال العرض التقديمي، واكتساب مهارة استخدام لغة الجسد والمهارات الصوتية، وكيفية تصميم العرض التقديمي، وإعداد الشرائح، وتنفيذ العرض التقديمي أمام مجموعة من الأفراد.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف للتدريب والتثقيف المستمر، وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية.

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