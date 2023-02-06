الاقوى من أكثر 36 عاما.. مايا دياب تعلق علي زلزال لبنان

علقت الفنانة مايا دياب، علي الزلزال الذي ضرب لبنان منذ قليل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت مايا دياب في تويتة لها: “بتمنى السلامة لكل اللبنانيين والسوريين والاتراك ويا رب ما خدا يكون اتضرر..زلزال الاقوى على ⁧‫#لبنان‬⁩ منذ اكثر من ٣٦ عاماً..السلامة للجميع ⁧‫#سوريا‬⁩ ⁧‫#تركيا‬⁩ ⁧‫#هزة_ارضية‬⁩ ⁧‫#زلزال‬⁩”.

وأعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، عن وقوع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر مركزه مدينة غازي عنتاب التركية، وشعرت به عدد من دول البحر المتوسط.

وقال المركز إن مركز هذا الزلزال كان مدينة غازي عنتاب، وكان بقوة تصل إلى أكثر من 7.7على مقياس ريختر.

وشعر عدد من سكان دول مصر وتركيا وقبرص واليونان ولبنان بهزة أرضية استمرت لفترة.