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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زلزال يشعر به سكان القاهرة.. ورواد السوشيال ميديا تعلق في قلق

صدى البلد

أبلغ الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن شعورهم بوجود زلزال في نطاق القاهرة الكبرى قبل قليل.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “زلزال”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر هاشتاج “زلزال” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي شعورهم بالهزة الأرضية، كالاتي: 

وأعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، عن وقوع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر مركزه مدينة غازي عنتاب التركية، وشعرت به عدد من دول البحر المتوسط.

وقال المركز إن مركز هذا الزلزال كان مدينة غازي عنتاب، وكان بقوة تصل إلى أكثر من 7.7على مقياس ريختر.

وشعرعدد من سكان دول مصر وتركيا وقبرص واليونان ولبنان بهزة أرضية استمرت لفترة.

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