رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

انتشرت صور وفيديو لـ قاتلة أمها في بورسعيد من حفل خطبتها وهي ترقص مع والدتها المجني عليها وذلك قبل أشهر قليلة من ارتكابها الجريمة الشنيعة بمساعدة عشيقها.

وكان موقع صدى البلد حصل على اعترافات قاتلة أمها في بورسعيد بعدما أدلت المتهمة نورهان خ م ع، قاتلة أمها بمساعدة عشيقها.

إحالة أوراقها للمفتي

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، أحالت أوراق قاتلة أمها نورهان خ، المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها في بورسعيد إلى مفتي الجمهورية.

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محكمة الجنايات

وكان النائب العام أمر بإحالة قاتلة أمها إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفلٍ متهمٍ -لم يتجاوز سنُّه خمس عشرة سنة- إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة:" المتهمان بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة".

