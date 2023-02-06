جولات استفزازية .. برلماني يدين اقتحام مستوطنين لساحات الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

أدان الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بشدة قيام عشرات المستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم وقبالة قبة الصخرة.

وطالب " سليم " فى بيان له اصدره اليوم من المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف مثل هذه الجرائم الخطيرة التى تزيد من حالة الاحتقان خاصة أن اقتحام المسجد الاقصى من المستوطنين الاسرائيليين يتم تحت حراسة سلطات الاحتلال الاسرائيلى مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات تستفز مشاعر المسلمين فى جميع انحاء العالم.

وتساءل الدكتور محمد سليم عن أسباب صمت المجتمع الدولى عن مثل هذه الاعتداءات الصارخة فى الوقت الذى تقوم فيه شرطة الاحتلال بمواصلة التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد وتدفق في هوياتهم الشخصية وتحتجز العشرات منهم عند بواباته الخارجية إضافة إلى إبعاد العشرات عنه مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التدخل والأخذ برؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الصراع الفلسطينى الاسرائيلى والتى تتمثل فى تحقيق جميع المطالب الفلسطينية المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك يوميا عدا يومي الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال.