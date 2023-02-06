عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جولات استفزازية .. برلماني يدين اقتحام مستوطنين لساحات الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب

أدان الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بشدة قيام عشرات المستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم وقبالة قبة الصخرة.

وطالب " سليم " فى بيان له اصدره اليوم من المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف مثل هذه الجرائم الخطيرة التى تزيد من حالة الاحتقان خاصة أن اقتحام المسجد الاقصى من المستوطنين الاسرائيليين يتم تحت حراسة سلطات الاحتلال الاسرائيلى مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات تستفز مشاعر المسلمين فى جميع انحاء العالم.

وتساءل الدكتور محمد سليم عن أسباب صمت المجتمع الدولى عن مثل هذه الاعتداءات الصارخة فى الوقت الذى تقوم فيه شرطة الاحتلال بمواصلة التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد وتدفق في هوياتهم الشخصية وتحتجز العشرات منهم عند بواباته الخارجية إضافة إلى إبعاد العشرات عنه مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التدخل والأخذ برؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الصراع الفلسطينى الاسرائيلى والتى تتمثل فى تحقيق جميع المطالب الفلسطينية المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

ويشهد المسجد الأقصى المبارك يوميا عدا يومي الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

البانيه بـ90 جنيه والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن هذا التوقيت

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

الصحة: الدفع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس بطريق عيون موسى

القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

10 آلاف جنيه زيادة في الطن.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

موضوعات متعلقة

برلماني: الجولات المفاجئة لوزير الصحة والسكان للمستشفيات تحقق الانضباط بالمنظومة الصحية

نائبة: ضرورة ملاحقة مصانع وشركات وهمية متهربة من 17.5 مليار جنيه ضرائب

طلب إحاطة بشأن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن

وزيرة التضامن تحت قبة «الشيوخ»: الفقر والمخدرات سبب رئيسي للعنف الأسري.. وختان الإناث والزواج المبكر تنتشران في الريف أكثر من الحضر

زراعة الشيوخ تواصل مناقشة دراستها بشأن صناعة الأسمدة

برلماني: الزيارات الميدانية لوزير الصحة ‫تسهم في تقديم خدمة جيدة للمرضى ‬

اقتصادية الشيوخ تناقش اقتراح بالتوسع فى إنشاء المناطق الحرة لجذب الاستثمار

تعرف علي تكلفة وصلات المياه للوحدات السكنية ..تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الدولة تستهدف التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وتوطين صناعة الزيوت

المصروفات ونتائج امتحانات الترم الأول | توجيه رسمي من تعليم الجيزة ..فيديو

كأنها القيامة| مشاهد مرعبة للحظة انهيار المباني في تركيا بسبب الزلزال.. شاهد

نداء عاجل من الجامعة العربية بشأن زلزال سوريا

انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية.. السبت المقبل

بعد انهيار قلعة غازي عنتاب.. زلزال تركيا يهدد آثارها التاريخية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة جريئة لـ جورجينا برفقة رونالدو

32 جائزة لـ بيونسيه وهاري ستايلز أفضل ألبوم.. أبرز أحداث جرامي 2023

تصرفاته توكسيك.. شاهد| صور كريم فهمي وزوجته في عيد ميلادها

وفر فلوسك.. هاني الناظر يقدم روشتة مجانية لحل مشاكل الشعر

فيديو

بملابس جريئة.. بطلة عندليب الدقي تعود بعد غياب 15 عاما

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ